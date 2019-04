Průměr gól za sezonu si v posledních letech držím, smál se Hübschman

„U mě je to asi rarita, protože těch branek moc nedávám. Ale za deset let v Šachtaru Doněck jsem dal minimálně deset gólů, takže jeden na sezonu, a to si držím poslední dvě sezony i v české lize,“ říkal s úsměvem 37letý Tomáš Hübschman.

„Prvních asi sto deset zápasů v naší lize jsem odehrál jako obránce a nechodil jsem ani na standardky, takže šance dát gól z půlky hřiště byla daleko menší, než když se pohybuju kolem vápna soupeře jako teď v poslední době v Jablonci. Možná i proto už jsem dal dva góly i v české lize...“

Jablonečtí sice vstoupili do zápasu tlakem a šancemi, ovšem Pražané se v půlce prvního poločasu vydali poprvé před branku domácích a hned z toho byla parádní trefa. Podaný odcentroval, Holík se trefil efektně z voleje a poslal outsidera do vedení.

Severočechy ale z šoku „vysvobodil“ záložník Dukly Doumbia. Špatně si zpracoval míč, Vatajelu mu ho vypíchl, běžel sám na bránu a hráč z Pobřeží Slonoviny ho stáhl na zem. Nic jiného než vyloučení přijít nemohlo. A domácí přesilovku bleskově ve 41. minutě využili. Po hezké akci stopera Hovorky dorazil balon do sítě Chramosta, jenž v útoku nahradil nemocného střelce Doležala.

Po změně stran připomínal zápas spíše házenou, domácí obléhali hradby Dukly, ale bez nápadu. Až přišla po hodině hry velká chvíle jabloneckého matadora Hübschmana. Před pokutovým územím převzal míč, podíval se, kde stojí gólman Rada a přesnou střelou na vzdálenější tyč ho překonal.

„Nakonec rozhodl, i když pro nás je samozřejmě důležitý ze zcela jiných důvodů. Hráče s lepším čtením hry v naší lize v současné době nenajdete,“ chválil Hübschmana trenér Jablonce Petr Rada.

Další gól už jeho svěřenci nepřidali, zápas s oslabenou Duklou se jim nepovedl, ale důležitou výhru si připsali. V tabulce jsou čtvrtí a před pátou Ostravou navýšili náskok už na šest bodů.