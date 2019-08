Takhle se Jablonec prezentovat nesmí, hřímal naštvaný trenér Rada

Jablonečtí v lize o více než tři góly prohráli naposledy 15. dubna 2016, kdy pod vedením kouče Zdenka Frťaly padli v Praze s Duklou drtivě 1:6.



„V Příbrami jsme odehráli nejhorší utkání, co jsem v Jablonci. Z naší strany tam nebylo vůbec nic. Hlavně v prvním poločase,“ zlobil se trenér Jablonce Petr Rada.

„Je to pro nás hodně špatný výsledek, ale co je horší, to je naše hra. Ve všech směrech jsme byli horší a budeme si to muset rozebrat, aby se to neopakovalo. Musím si to nechat projít hlavou, ale pro všechny, co dnes nastoupili, to teď nebude jednoduché,“ naznačil po utkání Rada, že jeho svěřence čeká hodně perný týden.

Jablonečtí přitom začali v Příbrami nadějně. Po třiceti vteřinách si vybojovali roh, po něm nebezpečně, ale vedle vystřelil Jovovič. Ovšem to bylo z jejich strany až do konečného hvizdu prakticky všechno. Domácí bleskově odpověděli rychlým gólem Soldáta po rohovém kopu a pak už na trávníku překvapivě jasně vládli.

Bídnou hru hostů odnesl záložník Považanec, jehož nazlobený Rada stáhl už ve 25. minutě. Na hřiště poslal Kratochvíla, ale nic to nezměnilo. Příbramští totiž po chvíli navýšili náskok. Jablonecký gólman Hrubý vyrazil míč po trestném kopu Zemana před sebe a jeho spoluhráči pak nečinně přihlíželi, jak Škoda pohodlně skóruje.

„Prakticky ve třetí minutě se nám zhroutil celý náš plán. Inkasovali jsme branku ze standardní situace, na které jsme byli připraveni a věděli jsme o tom, že standardky jsou silná zbraň domácích. A pak dostaneme gól po trestném kopu, kdy naši hráči zaspali a nedobíhali...“ láteřil kouč Jablonce.

Jeho tým byl sice po změně stran trochu aktivnější, ale Příbramští díky krásným trefám z hranice vápna Rezka a opět Škody zpečetili suverénní vítězství.

„Hráčům jsem o přestávce říkal, že buď z toho může být ostuda, nebo to můžeme zdramatizovat. Opticky jsme byli více na míči, přihrávali jsme si kolem šestnáctky, jenže žádnou větší šanci jsme si nevypracovali. Škoda i Rezek to trefili jako góly měsíce, byly to krásné střely, ale dostoupení a čas, které na to měli, to se nám prostě nemůže stát,“ pokračoval nasupeně Petr Rada.

„Tímto výkonem se Jablonec prezentovat nesmí a nebude. Dosáhli jsme nějakých úspěchů a můžeme si říkat, že u nás proběhly nějaké změny, ale takový výkon je neakceptovatelný!“

Vysvětlení těžko hledal i zkušený levý bek Jablonce Jan Krob. „Špatně jsme začali a táhlo se to s námi celý zápas. Náš mančaft by takový gól neměl položit, jenže to vypadá tak, že nás asi položil a přišel i druhý gól. Nám nevyšla snad ani jedna kloudná akce směrem dopředu a Příbram nás přehrála úplně ve všem,“ uznal Krob.

„Říkali jsme si, že do repre pauzy máme dva zápasy a že z nich chceme udělat co nejvíce bodů. Tímhle zápasem jsme si to hodně pokazili a teď to budeme muset odčinit v neděli doma s Ostravou.“