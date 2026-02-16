Chance Liga 2025/2026

Hollý trefil míč holení, v Pardubicích nastartoval Jablonec k výhře

Autor:
  9:59
Vloni v létě odešel po výtečné sezoně z Jablonce do Sparty, kde ho ale ničila zranění a vůbec nehrál. Proto se slovenský ofenzivní záložník Dominik Hollý do severočeského fotbalového klubu před jarní částí vrátil na hostování a postupně se rozehrává z pozice náhradníka.

Jablonecký útočník Dominik Hollý (vpravo) slaví se spoluhráčem Pantalonem, gól proti Pardubicím. | foto: ČTK

V nedělním duelu 22. kola v Pardubicích nastoupil od začátku druhého poločasu a zásadně oživil hru. V 76. minutě navíc důležitým vedoucím gólem po rohu nastartoval tým Jablonce ke konečné výhře 2:0 a k udržení třetí příčky v prvoligové tabulce.

„Každý bod je teď dobrý, z Pardubic vezeme tři, takže můžeme být spokojení. Ale na druhou stranu herně to nebylo bůhvíjaké a musíme se pořád zlepšovat,“ tvrdí Dominik Hollý, 22letý jablonecký navrátilec, který dosud v nejvyšší české soutěži odehrál 49 zápasů s bilancí devíti gólů a dvou asistencí.

První poločas, který jste sledoval z lavičky náhradníků, se vašemu týmu vůbec nepovedl. Čím to bylo?
Chyběl důraz, nebyla agresivita a asi se mělo víc běhat. Často jsme to jen nakopávali, možná to chtělo víc podržet balon na našich kopačkách. Fotbalově to nebylo moc dobré, přesto jsme udrželi stav nula nula.

S jakými hlavními pokyny vás poslal trenér Kozel do druhého poločasu?
Právě že mám přinést tu agresivitu, rozběhat to, získávat odražené míče a hrát útočně. To se mi celkem dařilo, pak jsme si v závěru vybojovali rohové kopy, využili jsme je ke dvěma gólům a vyhráli jsme.

Kromě vás oživil ve druhém poločase hru i další střídající hráč Alégué, jak se vám s ním hraje?
Alex to hodně umí s míčem, nebojí se hrát jeden na jednoho, na křídle si sebere balon a dá centr, také umí zahrávat standardky. Myslím, že i on výrazně pomohl mužstvu po změně stran.

Nepřehledná situace před pardubickou brankou, jablonecký Pantalon se drží ua hlavu.

Skóre jste otevřel pohotovou střelou zhruba z devíti metrů po tečovaném centru Aléguého z rohu. Šlo o hodně instinktivní řešení, byl to váš typický gól?
‚Dá se říct, že ano, všichni mi to říkají, všechny mé góly v české lize byly takové a z podobných pozic. Teď jsem to trefil nějak holení a jsem rád, že jsem takhle pomohl týmu.

Jak se cítíte po návratu z půlročního a zraněními provázeného angažmá ve Spartě ve známém prostředí v Jablonci?
Je to skvělé, parta je tady pořád neuvěřitelná, trenéři i všichni lidé okolo mužstva jsou výborní, věřím, že to tak půjde v jarní části dál.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
