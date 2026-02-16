Hollý trefil míč holení, v Pardubicích nastartoval Jablonec k výhře

V nedělním duelu 22. kola v Pardubicích nastoupil od začátku druhého poločasu a zásadně oživil hru. V 76. minutě navíc důležitým vedoucím gólem po rohu nastartoval tým Jablonce ke konečné výhře 2:0 a k udržení třetí příčky v prvoligové tabulce.
„Každý bod je teď dobrý, z Pardubic vezeme tři, takže můžeme být spokojení. Ale na druhou stranu herně to nebylo bůhvíjaké a musíme se pořád zlepšovat,“ tvrdí Dominik Hollý, 22letý jablonecký navrátilec, který dosud v nejvyšší české soutěži odehrál 49 zápasů s bilancí devíti gólů a dvou asistencí.
První poločas, který jste sledoval z lavičky náhradníků, se vašemu týmu vůbec nepovedl. Čím to bylo?
Chyběl důraz, nebyla agresivita a asi se mělo víc běhat. Často jsme to jen nakopávali, možná to chtělo víc podržet balon na našich kopačkách. Fotbalově to nebylo moc dobré, přesto jsme udrželi stav nula nula.
S jakými hlavními pokyny vás poslal trenér Kozel do druhého poločasu?
Právě že mám přinést tu agresivitu, rozběhat to, získávat odražené míče a hrát útočně. To se mi celkem dařilo, pak jsme si v závěru vybojovali rohové kopy, využili jsme je ke dvěma gólům a vyhráli jsme.
Kromě vás oživil ve druhém poločase hru i další střídající hráč Alégué, jak se vám s ním hraje?
Alex to hodně umí s míčem, nebojí se hrát jeden na jednoho, na křídle si sebere balon a dá centr, také umí zahrávat standardky. Myslím, že i on výrazně pomohl mužstvu po změně stran.
Skóre jste otevřel pohotovou střelou zhruba z devíti metrů po tečovaném centru Aléguého z rohu. Šlo o hodně instinktivní řešení, byl to váš typický gól?
‚Dá se říct, že ano, všichni mi to říkají, všechny mé góly v české lize byly takové a z podobných pozic. Teď jsem to trefil nějak holení a jsem rád, že jsem takhle pomohl týmu.
Jak se cítíte po návratu z půlročního a zraněními provázeného angažmá ve Spartě ve známém prostředí v Jablonci?
Je to skvělé, parta je tady pořád neuvěřitelná, trenéři i všichni lidé okolo mužstva jsou výborní, věřím, že to tak půjde v jarní části dál.