„Myslím si, že to puštění míče za sebe bylo dost zásadní, protože jsme měli tu pravou stranu hodně otevřenou. Vakho Čanturišvili si tak mohl v klidu potáhnout balon, pak ho tam krásně poslal a mně se to podařilo ve skluzu trefil špičkou, takovou jakoby trošku šajtličkou, tak aby z toho byl gól,“ popsal svoji trefu Petr Ševčík.

Pro třicetiletého středopolaře to byla třináctá prvoligová branka za 189 zápasů. „Vítězství jsme si strašně přáli, protože se nám to doma už dlouho nepodařilo.“

Ligový gól jste oslavil po více než roce, jaké bylo to čekání?

No, myslím, že na takové čekání jsem docela zvyklý, protože gólů moc nedávám... Samozřejmě jsem rád vzhledem k tomu, že jsme vyhráli jedna nula. Dneska jsem byl v ofenzivě spíš taková desítka, ne osmička nebo šestka, kde jsem v poslední době víc hrával, a hrozně mě těší, že jsem přispěl ke třem bodům.

Výhra nad předposledními Pardubicemi se nerodila lehce, jak hodnotíte zápas?

Hlavně v prvním poločase bylo vidět, že jsme po středečním domácím pohárovém zápase s Ostravou měli trochu těžší nohy, a to se na našem výkonu trochu podepsalo. Na druhou stranu jsme hrozně rádi, že jsme pořád hodně pevní v obraně, soupeře celkově nepouštíme do nějakých velkých tutovek, díky tomu skončil zápas naším jednobrankovým vítězstvím a zase s nulou vzadu, což je pro nás hodně důležité.

Zajistili jste si tak páté místo po základní části, jak to hodnotíte?

Je to skvělé, jsme moc rádi, ale my chceme pořád vyhrávat, proto ten sport děláme. Ne se jen uspokojit tím, že jsme se dostali do skupiny o titul. Budeme bojovat o výhry až do konce sezony.

Na čem musíte zapracovat před začátkem elitní skupiny prvoligové tabulky?

Asi na předfinální až finální fázi a větším klidu v koncovce. Když to zlepšíme, tak bychom mohli být ještě o něco úspěšnější.

Dal jste první gól za Jablonec, už se ozval pokladník Chramosta?

Jo, on se hlásí docela často. Už si z toho dělám legraci, protože jsem tady za ty tři měsíce stihl zaplatit snad za všechno, co jde. Byl jsem kapitán ještě v přípravě, pak první start v lize, narození dítěte, teď první gól, brzy mě čekají moje narozeniny, tak doufám, že do léta budu mít už všechno poplacené. Možná ještě hattrick, ale to vím, že se mě netýká, to jsem klidný...