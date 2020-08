Tischler opět ve formě. Hrál skvěle, chválil pardubický kouč Krejčí

Rada: Pardubičtí jsou dlouho spolu. Je to znát O protivníku z Pardubic, nad nímž jeho Jablonec v neděli doma zvítězil 1:0, hovořil trenér Jablonce Petr Rada s velkým respektem. „Je to poctivý soupeř, běhavý. A má dost zkušených borců, i když hráli třeba jen druhou ligu,“ konstatoval 62letý trenérský bouřlivák. „Boháč, Petráň a Černý navíc ligu kopali. Jeřábek je tamní ikona, hraje jim něco podobného jako nám Tomáš Hübschman. Radši bych v prvním kole potkal soupeře, kterého znám a se kterým hrajeme každý rok. O to víc si cením toho, že jsme Pardubice porazili.“ Rada nijak neskrýval, že měl z duelu s ligovým nováčkem obavy. „Někdo řekne: no jo, Pardubice. Ale myslím, že na začátku soutěže, pokud budou hrát takhle zodpovědně, budou určitě nepříjemné. Chyběl jim jenom Hlavatý, ale jinak nastupují dlouho ve stejné sestavě. Je to znát, vědí o sobě. Dobře se posouvají. S tím nám pak pomohl lepší pohyb,“ řekl Rada. V prvním poločase Pardubice určitě nebyly horší než favorizovaný pohárový účastník, navíc to byly ony, kdo si vypracoval jedinou tutovku. „Blbě jsme tam vystoupili a soupeř toho málem využil,“ podotkl trenér Jablonce Rada. „Neměl jsem z toho dobrý pocit. Ale spousta hráčů za nás hrála ligu poprvé. Byla tam nervozita, i když jsou zkušení,“ všiml si. To se týkalo i jabloneckého záložníka Ladry, jenž mj. před časem hostoval z Mladé Boleslavi v Pardubicích. Po přestávce ho nahradil forvard Hrubý a svou druhou hlavičkovou příležitost přetavil v 61. minutě v rozhodující branku. „Měli jsme tam pak tři takové divoké ztráty, kdy šly Pardubice do brejku. Jednou jsme to zblokovali - kdyby to prošlo, tak by to bylo hodně těžké. Ale my na druhou stranu nevyužili šance, když už to soupeř otevřel,“ sdělil trenér Rada.