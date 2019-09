Hodně dobrý duel, říkal jablonecký kouč Rada po výhře nad Ostravou

„Hráči byli dole, v Příbrami to byl propadák po všech stránkách. Celý týden pro nás nebyl jednoduchý, musel jsem zvednout hlas a říct hráčům, kde jsme a o co hrajeme,“ uvedl Petr Rada, trenér Jablonce.



Jeho svěřenci proto vletěli do utkání s Baníkem parádně. V 9. minutě pohotově otevřel skóre po Jovovičově centru obránce Krob, po čtyřech minutách už černohorský reprezentant Jovovič skóroval sám po povedené střele z dálky k tyči.

Souhrn 8. kola první ligy

Ostravští se vzpamatovali po změně stran, kdy byli mnohem aktivnější, ale domácí mohli zápas definitivně zlomit ke klidnému tříbodovému zisku v 65. minutě. Ovšem předvedli, co všechno se dá zahodit. Nejprve Matoušek obral o míč na hranici pokutového území váhajícího stopera Šindeláře, ale nepochopitelně netrefil úplně prázdnou bránu.



„Já byl levý bek, ale s tímhle bych si pohrál. Cloumalo to se mnou. Víte, jak to je, když urazíte fotbalového boha. Překvapilo mě u Matouška, že si to nevzal a nedovedl do brány,“ divil se kouč Rada.

„V první chvíli jsem si myslel, že se se mnou ten obránce hned chytnul a že musím střílet z jedné. Většinou jsem tyhle situace řešil právě takhle a vždycky jsem proměnil. Mrzí mě to a zpětně se na to ani koukat nebudu,“ popsal Jan Matoušek.

Když vzápětí poslal elitní loňský kanonýr Doležal míč z malého vápna místo mezi tři tyče vysoko do nebes, přišel trest. Na hřiště se dostal na straně Baníku Baroš a deset minut před koncem ukázal své zkušenosti. Navedl si balon mezi hráči Jablonce před pokutové území a přesnou střelou k tyči položil základ k dramatu. Poté totiž hosté soka zmáčkli, ale jablonecká defenziva v čele s jistým gólmanem Hrubým odolala a domácí tým oslavil další triumf před svými fanoušky.

„Baník je těžký soupeř. Dominovali jsme dvacet minut, vstřelili jsme dvě branky a pak se to vyrovnalo. Soupeř ve druhé půli vsadil vše na ofenzivu, ale my to uskákali a uhráli, třeba Plechatý hrál na vysokého Smolu a odvedl dobrý výkon,“ chválil jablonecký trenér. „Hosté pak nasadili Diopa i Baroše a druhý jmenovaný nás potrestal. Zaplaťpánbůh, že jsme to dotáhli do vítězného konce, tři body jsou pro nás hodně důležité. Byl to hodně dobrý duel,“ mínil Rada.