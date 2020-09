Jablonečtí fotbalisté skolili Ostravu. Radu těšily body, ale i hra týmu

Po třech kolech bez porážky a se sedmi body na kontě. Fotbalistům FK Jablonec start do nové sezony vyšel a trenéra Radu potěšila kromě vítězství nad ostravským Baníkem i předvedená hra jeho týmu.

„Zatím to byl náš nejlepší výkon, prezentovali jsme se tak, jak jsem chtěl. Měli jsme dvě pětiminutové pasáže, kdy jsme nebyli dominantní, jinak bylo devadesát minut v pořádku. Jedno velké zaváhání vzadu tam bylo, ale kromě toho jsme soupeře do ničeho nepustili,“ těšilo jabloneckého kouče Petra Radu. „Cením si toho, že jsme nedostali branku, že jsme hráli kombinačně, vytvářeli si přečíslení na stranách a byli jsme za to odměněni góly.“

Zápas se mohl vyvíjet jinak, kdyby ostravský Potočný proměnil v 11. minutě obrovskou šanci. Obhodil si až za vápno vyběhnuvšího gólmana Hanuše, ale pak zbrkle netrefil odkrytou bránu.

„Chyběla mi větší kvalita. Chtěl jsem to pak střílet hned bez zpracování, ale balon byl roztočený a měl jsem to dát nártem a ne placírkou. Moje chyba,“ kál se exliberecký záložník Baníku Roman Potočný.

Jablonečtí pak udeřili po hodině hry, když Ladra kopl precizně roh a důrazný Schranz hlavou skóroval. O třech bodech pro domácí definitivně rozhodl Zelený, jenž oloupil o balon Jánoše, uvolnil Schranze a následně dorazil jeho brankářem vyraženou střelu do prázdné brány.

Radův tým zvládl duel s Baníkem i přesto, že kvůli zdravotním potížím nebyli v nominaci brankářská jednička Vlastimil Hrubý, Kratochvíl, Chramosta a Krob a hrát nemohl po dohodě klubů ani Robert Hrubý, jenž v Jablonci hostuje právě z Ostravy. Navíc jsou už delší dobu zranění Doležal, Pleštil i Pilař.

Od pondělka se už Jablonečtí chystají na čtvrtek, kdy nastoupí v Evropské lize na hřišti Dunajské Stredy.