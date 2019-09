Děsivá bilance Baníku v Jablonci. Snad to zlomíme, věří Fleišman

„V Jablonci se nám nedaří a z minulých dvou zápasů tam máme skóre snad 0:6,“ připomněl ostravský záložník Jiří Fleišman. „Nečeká nás nic jednoduchého, ale minule jsme zlomili nepříznivou sérii se Slováckem, tak doufám, že se nám to podaří i v Jablonci.“

Jablonečtí minule v Příbrami vyhořeli 0:4. „Znamená to, že se dají porazit,“ uvedl Fleišman. „Doufejme, že jejich chyby potrestáme podobně jako Příbram, i když doma je Jablonec ohromně silný.“

O to více se Jablonečtí budou snažit své selhání napravit. „Zažil jsem jejich trenéra Petra Radu v Liberci, takže vím, jaký je, když se prohraje,“ řekl Jiří Fleišman. „Kluci to tento týden neměli jednoduché. Řekl bych, že do čtvrtka jim ten zápas v Příbrami připomínal a rozebírali ho. Až pak se začali připravovat na nás.“

Ostravští se navíc nebudou moci spolehnout na podporu svých příznivců, které členové disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestali zákazem vstupu na utkání. „Budou nám chybět, ale my se musíme soustředit na samotné utkání,“ podotkl Fleišman.