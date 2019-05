Tentokrát to nebude propad, věří Páník před duelem Baníku v Jablonci

„Čeká nás opravdu těžký zápas. To mužstvo je herně vyspělé. Jsou tam naučené věci, automatismy,“ hodnotil soupeře kouč Baníku Bohumil Páník. „Věřím, že to nebude v Jablonci špatný výkon jako posledně, kdy jsme kromě patnácti minut byli špatní. Znovu jsme se podívali na ten náš propad v minulém zápase, doufám, že to bude lepší.“

Jablonec vs. Ostrava Online reportáž v sobotu v 17:30

Baník je momentálně pátý, na čtvrtý Jablonec ztrácí 6 bodů. „Doufám, že v Jablonci dokážeme hrát vyrovnanou partii se soupeřem, který minule odehrál vynikající zápas v Plzni, akorát nestřílel branky,“ podotkl Páník.

V jarní části soutěže se ovšem ostravským fotbalistům na hřištích soupeře příliš nedaří. „Na jaře jsou ty zápasy jiné. Spousta mužstev posílila, první šestka je opravdu silná. Pokud vám vypadnou jeden dva hráči, už je to cítit. Tam to trošku pokulhává. Ale řekl bych, že jaro ještě neskončilo. Když zůstaneme tak, jak jsme, bude to dobré,“ poznamenal kouč Baníku.

Jablonec si může zajistit čtvrté místo

Pokud Jablonečtí doma Ostravu opět po čtrnácti dnech porazí a Liberec zároveň nevyhraje v Praze nad Spartou, definitivně si tři kola před koncem sezony zajistí 4. místo, které může být klíčové ohledně postupu do Evropské ligy.

„Určitě to bude úplně jiný zápas než před dvěma týdny. Baník přijede v jiném rozpoložení, před minulým zápasem měl ještě pohárový zápas. Teď tady bude chtít být více nebezpečný,“ upozornil jablonecký trenér Petr Rada.

„Musíme se na to připravit tak, jako na každé jiné utkání. Teď jsme nešťastně prohráli v Plzni, ale můžeme si za to sami. Neproměnili jsme šance. Musíme hráče do toho dostat zpátky, aby si zase věřili a podali takový výkon, jako v Plzni nebo doma právě s Ostravou. Je to pro nás hodně důležitý zápas, protože pak nás čekají dva venkovní zápasy,“ uvedl Rada, který však bude dnes i příště na lavičce svého týmu chybět.

V minulém utkání v Plzni byl totiž šedesátiletý kouč Rada rozhodčím Ondřejem Berkou vykázán na tribunu krátce před koncem prvního poločasu.

Podle zápisu o utkání sudímu vyhrožoval a sprostě nadával, něco takového však zkušený jablonecký trenér Petr Rada okamžitě po zápase odmítl.

Nicméně Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ho za nesportovní chování (nevhodné chování vůči rozhodčímu) potrestala peněžitou pokutou ve výši 30 tisíc korun a zákazem výkonu funkce na dvě soutěžní utkání.