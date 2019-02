Potvrdit body z Olomouce, přeje si před Opavou jablonecký kouč Rada

Jablonečtí vkročí do nedělního domácího utkání povzbuzeni cennou výhrou z úvodního zápasu jara před týdnem v Olomouci 2:1, o kterou se góly postarali Kubista a Doležal.

Jablonec vs. Opava Online reportáž v neděli od 15 hodin

„Konečně hrajeme první zápas doma. Je to jiné, než hrát venku. V Olomouci jsme uhráli důležité tři body a doma to chceme potvrdit. Nečeká nás ale vůbec nic lehkého. Opava má na úvod jara dva venkovní zápasy a v tom prvním uhráli bod v Karviné,“ konstatoval jablonecký trenér Petr Rada.

Zkušený kouč bude muset stejně jako před týdnem proti Olomouci měnit po zimních odchodech opor a zraněních základní sestavu.

V souboji na stadionu Olomouce totiž dostal čtvrtou žlutou kartu stabilní středopolař Považanec a má tak pro nedělní zápas stopku. Klíčový záložník Trávník už sice po zranění kolena podle informace na webových stránkách jabloneckého klubu trénuje naplno, ale jeho nasazení do zápasu proti Opavě není pravděpodobné. Další hráč středu zálohy Kratochvíl navíc odkulhal brzy po začátku druhé půle v Olomouci se zraněným kolenem a i když se prý nejedná o nic vážného, jeho nedělní start není jistý.

„Uvidíme, jak budeme vypadat po zdravotní stránce. Máme ještě čtyřicet osm hodin do zápasu, jsme připravení dobře, tak věřím, že vybereme správnou sestavu,“ uvedl v pátek odpoledne trenér Petr Rada.

Fotbalisté Opavy jsou na 10. místě a usilují o posun do horní poloviny prvoligové tabulky. „Jablonec jde do utkání určitě jako favorit. Byli jsme se na něj podívat v Olomouci a napovědělo nám to o jeho přednostech i slabinách,“ poznamenal opavský trenér Ivan Kopecký.

„Velkou sílu má Jablonec určitě na stranách a pochopitelně i Doležal na hrotu je zkušený a gólový hráč. Jedeme se ale porvat o dobrý výsledek a chceme zabodovat,“ přeje si Kopecký, jemuž oproti podzimu chybí opory Kuzmanovič, Kayamba či Puškáč.