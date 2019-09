Vzpomínky se mi vracely, přiznal v Jablonci olomoucký stoper Beneš

Přitom v celé lize dojista není pro olomoucké fotbalisty horší místo než právě jablonecký stadion. Na Střelnici totiž jejich branka pravidelně plnila roli často trefovaného terče. Z posledních jedenácti návštěv desetkrát prohráli a až do pondělka tu pět let sami nedali gól.

K cenné remíze dovedl Sigmu s kapitánskou páskou na ruce stoper Vít Beneš, který si na severu Čech prožil emotivní návrat. Jedenatřicetiletý stoper totiž předtím oblékal jablonecký dres dlouhých sedm let, než v létě 2017 přestoupil do maďarského Vasasu Budapešť. Po jeho sestupu odešel o rok později do Haladás Szombathelyi a letos v lednu se stal posilou Olomouce.

A teď s ní poprvé přijel do Jablonce jako soupeř.

„Vzpomínky se mi vracely. Když jsme přijížděli autobusem na stadion, měl jsem zvláštní pocit, vždyť jsem tu prožil půlku fotbalové kariéry. A nemůžu na to říct špatné slovo,“ prozradil Vít Beneš.

I na něj jako by v úvodu padla letitá olomoucká tíseň ze Střelnice a nic na tom nezměnilo skandování jabloneckých fanoušků, kteří na bývalou oporu nezapomněli. „Hezky mě přivítali, za to jsem velmi rád,“ přiznal.

V 19. minutě se ale sám pozapomněl za ofsajdovou linií a ve snaze zblokovat ránu Jovoviče lízl míč, který pak skončil za zády Reichla. „Snažil jsem se na to nemyslet, ale určitě se na mě nervozita podepsala a zmizela až po gólu. Pak už se to nějak zvedlo a naštěstí to dopadlo dobře,“ oddechl si po remíze 2:2.

Beneš se mohl zapsat i mezi střelce, když ho brankář Vlastimil Hrubý při výkopu trefil míčem a ten zamířil rovnou do branky. Sudí Marek však gól neuznal.

„Věděl jsem, že bude Vlasta vykopávat, zrychlovat hru a snažil jsem se ho rozhodit, aby nedal přesný výkop. Pak už jsem jen naskočil zády k němu, on mě trefil do zad a ani nevím, jak to dopadlo do brány. Rozhodčí to posoudil, jak to posoudil. Po zápase jsme se bavili, že mu video údajně potvrdilo, že rozhodl správně,“ přemítal Beneš.