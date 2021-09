Oblíbená destinace olomouckých fotbalistů? Jablonec, zdá se

Pětici doplňují hned tři olomoučtí odchovanci. Obránce Michal Surzyn, na Hané nelibě snášený útočník Martin Doležal, čerstvý reprezentační debutant, a záložník David Houska, jenž se vydal na sever Čech splnit si své pohárové ambice. Zbylým do party je Václav Pilař, který si kromě angažmá v Olomouci zahrál také v Německu a posbíral devatenáct startů za reprezentaci.

Jednatřicetiletý Martin Nešpor do Jablonce odešel po třech sezonách v Olomouci. Do Sigmy přestoupil z polského celku Zaglebie, předtím nastupoval za Mladou Boleslav, Bohemians Praha, polský Piast a pár zápasů si připsal i za pražskou Spartu či albánský Skënderbeu.

„Přestup byl hrozně narychlo. Absolvoval jsem dopolední trénink v Olomouci a okolo oběda mi volal manažer, že je možnost přestoupit do Jablonce. Řekl jsem, že chci jít. Jablonec pořád beru jako klub, co hraje každý rok o nejvyšší příčky a bojuje o evropské poháry. Takže jednoznačně mě to láká, je to pro mě výzva a těším se na to,“ sdělil po přestupu pro jablonecký web Nešpor. „Moc jsem se nerozmýšlel, málem jsem to ani neprobral s manželkou,“ dodal s úsměvem.

Na Hané odehrál odehrál 63 zápasů a nasázel 14 branek. Jeho celková bilance v nejvyšší české soutěži je potom 168 startů a 37 branek.

Pod koučem Václavem Jílkem ale na příležitost čekal marně a nedostal se byť jen na lavičku, ani v poháru, ani v lize. Přestup je tak logickým vyústěním moravské kapitoly. „Martin v Sigmě odvedl kus práce. Vždy pro tým dělal maximum a my mu za to děkujeme,“ prohlásil sportovní manažer SK Sigmy Olomouc Ladislav Minář.

„V tuto chvíli bereme, že kádr je víceméně uzavřený. Nepočítám už se zásadními změnami,“ komentoval končící přestupové období trenér Václav Jílek. České kluby mají možnost uzavírat transfery do osmého září.

Martin Nešpor v Jablonci podepsal smlouvu do června 2022, oblékat bude dres s číslem 26. Ke svému novému zaměstnavateli přišel přesně v den uzavření soupisky pro základní skupinu Evropské konferenční ligy UEFA. Jablonec ho tedy stihl zapsat.

„Na evropský fotbal se těším. Je to srovnání klubů, jak na tom jsme v Česku. Pro hráče to je vždycky dvojnásobná motivace, když se hraje na velkých a plných stadionech v zahraničí,“ liboval si rodák z Prahy. Těším se na to a doufám, že uděláme dobrý výsledek,“ uzavřel Nešpor.