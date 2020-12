Trenér Rada: Společně vyhubme covid, všechny body dám za plné tribuny

„Podali jsme jeden z nejhorších výkonů v sezoně a nezasloužili jsme si ani ten jeden bod,“ uznal olomoucký kouč Radoslav Látal.

Žádné vánoční rozjímání se na Andrově stadionu nejspíš konat nebude. Spíš než pocit z dobře odvedené práce při pohledu na místo v horní polovině tabulky převládne rozčarování a zlost po nezvládnutých závěrech zápasů proti Pardubicím, Příbrami a Českým Budějovicím.

„Po pauze jsme měli zápasy dobře rozehrané, ale z pěti duelů jen pět bodů je velice málo. Dostat v posledních minutách gól je špatné. Mohli jsme mít o pár bodů víc a bylo by to daleko veselejší,“ uznal kapitán Roman Hubník.

I proti Jablonci začali sigmáci podle mustru posledních týdnů. Skóre otevřel hlavou Mojmír Chytil a ještě do přestávky vyrovnal z podobné akce jablonecký Martin Doležal. Tradiční scénář o ztraceném vedení se tím naplnil, ovšem Severočechům to očividně nestačilo. Na Hané byli nebezpečnější a lepší.

K vedení jim však musela pomoct penalta, které předcházela rozporuplná situace na opačné straně, kdy měli domácí patrně zahrávat roh. Místo toho nařídil sudí Hocek odkop, z něhož vznikla akce, na jejímž konci centr Zeleného zastavil rukou Sladký. Ladra se z puntíku nemýlil a skóre v závěru upravil druhou trefou Doležal.

Olomoucký odchovanec, na jehož vykutálený útěk místní fandové nemohou zapomenout, si návrat osladil. „Tady je to vždycky prestižnější. Kluci si ze mě dělali legraci, že když na mě nebudou křičet diváci, tak jestli mě to vyhecuje, budou na mě křičet oni,“ smál se třicetiletý forvard. „Jsem rád za každý gól, protože sezona pro mě nebyla taková, jak jsem si představoval. Doufám, že to tam bude padat dál,“ přeje si Doležal.

Body přivítal i jeho kouč Petr Rada, jinak má však na srdci úplně jiné touhy. „Ubíjí mě, že nemůžou chodit lidi. Chtěl bych, abychom vyhubili covid, zničili ho společnými silami, aby lidi byli zdraví a bavili se sportem. Sport je to nejlepší, co může být,“ začal svou řeč a posteskl si, že mu chybí i hádky s žurnalisty.

„I když jsem měl spory a výstřelky s novináři, tak mi tady chybíte. Sedím tu proti prázdným židlím a není to ono. Věřím, že to společně porazíme a lidi budou chodit na plný stadion a klidně mi můžou nadávat. Hlavně ať tam jsou. Přeju si, aby lidi pozitivně mysleli a drželi jsme spolu, abychom to zvládli a lidi mohli chodit nejenom na fotbal, ale na jakýkoliv sport. Sport je základ všeho, zábavy i divadla jsou to samé. Baví lidi, a když nebudete bavit lidi, je to špatný,“ dodal Rada.

Jablonecký trenér Petr Rada kvůli trestu nesměl na střídačku a utkání s Českými Budějovicemi sledoval z tribuny.

Byla to kouzelná tečka za podzimem. Protože ať už máte na metody svérázného kouče či jeho vznětlivou povahu jakýkoliv názor, pokud milujete sport, musíte s jeho vánočním poselstvím souhlasit.