Na blátě a bez fotbalovosti. Olomoučtí naráželi do zdi jménem Zelený

„Bylo evidentní, že mužstvo, které vstřelí první branku, bude ve velké výhodě,“ povídal Jílek. Jeho družině se dosažení této mety zdařilo už po 20 minutách hry po souhře dvou navrátivších se borců do olomoucké šatny. Jan Navrátil nacentroval přesný míč na Mojmíra Chytila, který v krkolomné pozici placírkou předčil Hanuše. Jenže zasáhl VAR, který gól pro ofsajd odvolal.

„Zatím jsem neviděl prokazatelný záběr, který by ofsajdové postavení Mojmíra ukazoval,“ vrátil se k situaci Jílek.

„Na terénu jsme měli problémy s dlouhými balony. Dostat je jednoduše a přesně za obranu soupeře nám dělalo větší problémy než soupeři. V zápase sice byly pasáže, kdy oba týmy dokázaly chvíli kombinovat, ale většinou to k ničemu nevedlo,“ povídal Jílek, jenž většinu první půle sledoval vyrovnanou partii.

Čtyři minuty po neuznaném gólu se do vápna prokličkoval Pavel Zifčák. Olomoucký odchovanec posunul míč Zmrzlému, jehož nepovedenou střelu tečoval na malém vápně Antonín Růsek a přinutil tak Hanuše k pohotovému zákroku.

V závěru prvních pětačtyřiceti minut mohly skórovat oba mančafty. K odraženému míči se po rohovém kopu nejprve dostal olomoucký Navrátil. Svoji přízemní střelou Hanuše překonal, tomu však na čáře vypomohl Zelený. Na druhé straně pak Kratochvílův dobře mířený pokus zablokoval Beneš a následně se neujala ani hlavička Holíka, které vystavil stopku skvělým zákrokem Stejskal.

„Mohlo se to překlopit na obě strany. O přestávce jsme apelovali na hráče, že Jablonec vstoupí do druhé půle aktivněji. Očekávali jsme změnu. Ta přišla a my nedokázali zareagovat,“ posteskl si Jílek.

Krátce po změně stran totiž bývalý sigmák Václav Pilař sklepl centrovaný míč na Kratochvíla, který se příliš nerozmýšlel a parádním voleje pasoval Stejskala do role diváka.

„Opět rozhodla jedna situace, přijde mi, že je to pořád dokola. Pokaždé udělá chybu někdo jiný, tentokrát jsem u toho byl já,“ kál se olomoucký středopolař Radim Breite, jenž neuhlídal přihrávajícího Pilaře. „Měl jsem zůstat v prostoru,“ věděl Breite.

„To událo ráz zbytku utkání. Sice jsme se snažili a pracovali. Ale dohánět na takovém povrchu je obtížné,“ pravil Jílek.

Olomoučané nedokázali před vápnem domácích vyhrávat osobní souboje, šance na srovnání ale přišly. „To byl ten rozdíl. Chyběla nám větší kvalita při udržení míče, ale samozřejmě zapřít se nohama v těchto podmínkách bylo velmi složité. Soupeř to však zvládal lépe,“ pokračoval olomoucký kouč.

Po hodině hry podruhé v zápase zkazil radost hostům Jaroslav Zelený. Tentokrát z brankové čáry vykopával pokus Zmrzlého. Ve slibné příležitosti se následně ocitl i Juraj Chvátal. Daněk se šikovně vyhnul obránci a skrytou přihrávkou oslovil slovenského beka, který sice z úhlu, ale zcela sám vůbec netrefil branku.

„Čistá branková příležitost. Šance jsme si vypracovali, takže z tohoto pohledu nemůžu nic vytknout. Bohužel efektivita nebyla na naší straně a my nemáme žádný bod,“ řekl Jílek. Kýženého vyrovnání se takřka dočkal v nastaveném čase. Matoušek se elegantní zasekávačkou zbavil Vaníčka a jeho propadlý centr zastavila až Hanušova branková konstrukce.

„To jsme měli štěstí. Po vstřelené brance to bylo už ubojované,“ kývl trenér Jabloneckých Petr Rada. „Jednoduché vítězství to nebylo, ale za tři body jsme rádi. Jen mě mrzí, že hřiště příliš nedovolovalo hrát fotbal. Myslím, že oba týmy jsou technické. My jsme se snažili plochu připravit, abychom hráli důstojný zápas, bohužel v podmínkách, co tu panují, je to těžké,“ dodal kouč.

„Nemyslím si, že jsme byli horší. Byl to takový hurá fotbal na obě strany. Každý se bál udělat chybu. Jedna nula jsme prohráli a body nevezeme,“ okomentoval Breite. Olomouc chtěla na jaře atakovat první šestku, teď se musí poohlížet i za sebe. Všechny týmy nacházející se v tabulce pod Sigmou totiž bodovaly, vyjma nehrajícího Zlína a Bohemians. „My se teď musíme hlavně soustředit na středeční pohárové utkání. Všichni víme, že v poháru chceme dojít co nejdál. V lize proti Boleslavi musíme určitě bodovat,“ hecoval Breite.

„Prohra je komplikace. Je to jeden zápas, horším týmem jsme nebyli, ale soupeři k nám přiskočili. Je potřeba, abychom si v následujícím zápase znovu udělali náskok,“ cítí Jílek.

Sigmu ve středu doma čeká čtvrtfinále MOL Cupu se Slováckem, do ligového koloběhu se Hanáci vrátí v neděli. A těší se zejména na svůj pažit. „U nás je to popravdě úplně něco jiného. Tam máme sunshine!“ pousmál se Breite. „Já nejsem takový, že bych s balonem něco vymýšlel, ale tady se to nedalo ani tak,“ uzavřel dvaatřicetiletý záložník.