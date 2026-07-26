ONLINE: Jablonec - Olomouc, domácí jsou rozehraní z poháru, projeví se to?

Jablonec ve čtvrtek vstoupil do kvalifikace evropských pohárů, ve 2. předkole Konferenční ligy ve Varaždínu sice otočil průběh duelu z 0:1 na 2:1, ale nakonec prohrál 2:3. Odveta se hraje ve čtvrtek v Jablonci.
Do pohárů se Jablonec dostal na poslední chvíli, když UEFA ze soutěže vyloučila kvůli korupci Karvinou a severočeský klub byl jako náhrada první na řadě.
Pro Olomouc minulá sezona nedopadla slavně, nedostala se do pohárů, obsadila až sedmou příčku. U týmu pokračuje Pavel Hapal, který v závěru jara působil jako dočasný kouč.
V minulém ročníku obě vzájemná utkání vyhrála Sigma.