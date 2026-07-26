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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Jablonec - Olomouc, domácí jsou rozehraní z poháru, projeví se to?

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Sledujeme online   16:56

Jablonecký obránce Martin Cedidla odkopává míč před Mohamedem Jásirem z Olomouce. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonečtí fotbalisté už mají za sebou první ostrý zápas v novém ročníku. Projeví se jejich lepší rozehranost v úvodním kole první ligy proti Olomouci? Utkání můžete od 17.30 sledovat v online reportáži.

Jablonec ve čtvrtek vstoupil do kvalifikace evropských pohárů, ve 2. předkole Konferenční ligy ve Varaždínu sice otočil průběh duelu z 0:1 na 2:1, ale nakonec prohrál 2:3. Odveta se hraje ve čtvrtek v Jablonci.

Do pohárů se Jablonec dostal na poslední chvíli, když UEFA ze soutěže vyloučila kvůli korupci Karvinou a severočeský klub byl jako náhrada první na řadě.

Pro Olomouc minulá sezona nedopadla slavně, nedostala se do pohárů, obsadila až sedmou příčku. U týmu pokračuje Pavel Hapal, který v závěru jara působil jako dočasný kouč.

V minulém ročníku obě vzájemná utkání vyhrála Sigma.

Chance Liga 2026/2027
26. 7. 2026 17:30
Jablonec : Olomouc
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Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1. kolo

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
4. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
5. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0:0 0
7. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
9. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
10. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
11. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
12. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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ONLINE: Jablonec - Olomouc, domácí jsou rozehraní z poháru, projeví se to?

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Jablonečtí fotbalisté už mají za sebou první ostrý zápas v novém ročníku. Projeví se jejich lepší rozehranost v úvodním kole první ligy proti Olomouci? Utkání můžete od 17.30 sledovat v online...

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