Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík

Dohodu je potřeba uzavřít před tím, než Pelta nastoupí do vězení.
„Jsme těsně před podpisem smlouvy. Máme už udělané všechny forenzní věci a podmínky. Objevuju se v Jablonci už několikrát týdně. Konzultujeme už spolu s panem Peltou veškeré odchody a příchody, marketingové a sponzorské věci. Mojí prací teď bude ekonomicky stabilizovat klub,“ doplnil Střeštík pro klubový web.
O prodeji Jablonce se spekulovalo dlouhodobě, před týdnem pak Pelta, který v klubu působil s přestávkou od 90. let, potvrdil, že jsou jednání v závěrečné fázi. Ještě ale neupřesnil, komu svůj podíl prodá.
Teď už je jasné, že jde o podnikatele Střeštíka, který je spoluvlastníkem a šéfem Skayo Capital, která se zabývá výkupem podílů na nemovitostech.
Dvacet let strávil v zahraničí, ve Velké Británii vybudoval síť restaurací, v minulosti zastával také pozici ředitele ve společnostech MALL Group, KIKA nábytek a do Česka přivedl řetězec kaváren Starbucks.
Před několika dny, právě v souvislosti s koupí Jablonce, skončil v hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše. „Píše se, že jsem byl volební manažer, ale to není pravda. Jsem apolitický, byl jsem ekonomickým manažerem hnutí ANO. S panem Babišem se znám spoustu let, požádal mě. Ale už tam nejsem,“ zdůraznil.
Nově si vyzkouší, jaké to je řídit fotbalový klub.
„Těším se na všechno to okolo. Cítím v sobě neskutečné nadšení. Jsem byznysový člověk, kterého baví sport,“ říká a zároveň ujišťuje: „Ten deal rozhodně ale není postavený tak, že to tady jdu panu Peltovi přikrýt na nějakou dobu, jak se někde píše. Říká, že se pak bude chtít vrátit k fotbalu, ale ani čtvrt minuty jsme nemluvili o tom, že by si koupil akcie zpátky.“
Někdejší předseda FAČR a jeden z nejvlivnějších lidí v českém fotbale Pelta si rozsudek v dotační kauze vyslechl koncem května – odvolací soud mu potvrdil trest odnětí svobody ve výši pěti a půl roku nepodmíněně.
Vzápětí se vyrojily spekulace, co bude s fotbalem v Jablonci.
Klub reagoval hned následujícího dne prohlášením, v němž fanoušky uklidnil a současně oznámil, že vedení Peltu sice odvolalo z představenstva, ale zároveň ho jmenovalo výkonným ředitelem, aby připravil tým na novou sezonu, což bylo poněkud zvláštní rozhodnutí.
Nakonec Jablonec, který do nové sezony vstoupil skvěle a aktuálně mu patří třetí příčka, definitivně změní majitele. „Věřím, že mám dostatek peněz na to, abych se o Jablonec dokázal postarat,“ dodává Střeštík.
Jablonec je tak dalším z českých klubů, který bude mít nového vlastníka.
Minulé pondělí koupil miliardář Karel Pražák Pardubice, nové majitele mají také Teplice, Olomouc, Dukla a ke změnám ve vlastnických strukturách došlo i v Boleslavi, Českých Budějovicích nebo na Slovácku. Už na konci roku 2023 koupil Pavel Tykač Slavii, následovala změna v Liberci, který získal Ondřej Kania.
Do toho se spekuluje, zda Plzeň nezíská nejbohatší Čech Michal Strnad. „Když jsem si projížděl vlastnickou strukturu klubů v České republice, tak já budu jediný milionář mezi miliardáři,“ směje se Střeštík.
Zdůrazňuje, že pro něj je však především důležité, že klub hospodaří se zdravým rozpočtem. „Pohybujeme se v obchodním prostředí a pokud budou i ostatní kluby navyšovat rozpočet, uděláme to taky. Teď pracujeme s klubovým rozpočtem kolem 200 – 250 milionů, což má větší část českých klubů,“ prozradil.