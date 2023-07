Kouči Látalovi se premiéra na lavičce Jablonce nevydařila

„Mladoboleslavští nás předčili agresivitou, nám nevyšly vstupy do obou poločasů. Při prvním gólu jsme přestali hrát po pádu Hurtada, ale jestli to byl faul nebo ne, to se těžko posuzuje. Tu situaci jsme zaspali a podcenili. Přišlo přečíslení a pak už bylo pozdě. Byla to naše chyba,“ uznal Radoslav Látal.

„Pro vývoj utkání byla rozhodující hlavně druhá branka, pak už se to těžko dohánělo. Nehrála nám křídla, to, co nám fungovalo v přípravě, tentokrát nešlo. V přechodové fázi to bylo velice slabé. Chyběly nám hlavně náběhy, v tom nás Boleslav předčila. Poznali jsme, že příprava a mistrovské zápasy se nedají rovnat. Důraz a nasazení je úplně jinde.“

Severočeský tým prošel v létě obrovskou obměnou, dvanáct hráčů přišlo, třináct odešlo. Z letních posil dostali od Látala šanci v základní sestavě Slávik, Tekijaški, Hurtado, Pleštil, Čanturišvili a Drchal, na hřiště se postupně dostali ještě Alégué, Schön a F. Souček.

Boleslav vedla po první půli 1:0 díky trefě Kušeje, po obrátce přidali další dva zásahy Kostka a Jawo, jabloneckou porážku jen zmírnil v 75. minutě střídající Alégué přesným obstřelem o tyč.

Kvůli rekonstrukci trávníku na Střelnici nastoupí fotbalisté Jablonce i ve 2. kole venku – v sobotu je čeká duel v Pardubicích.