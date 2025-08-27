Pelta dokončuje prodej Jablonce. Jednání jsou prý v závěrečné fázi

„Je to tak, můžu potvrdit. V Jablonci probíhá proces prodeje mého majoritního podílu akcií novému akcionáři,“ řekl Pelta Deníku Sport.
Sice odmítl upřesnit, komu svůj podíl prodá, ale dohoda je prý blízko. „Je to závěrečná fáze, otázka dnů,“ potvrdil jeden z nejvlivnějších lidí v českém fotbale a někdejší předseda FAČR.
Projednávání dotačního případu se táhlo sedm let a Pelta si rozsudek vyslechl koncem května – odvolací soud mu potvrdil trest odnětí svobody ve výši pěti a půl roku nepodmíněně.
Vzápětí se vyrojily spekulace, co bude s fotbalem v Jablonci.
Klub reagoval hned následujícího dne prohlášením, v němž fanoušky uklidnil a současně oznámil, že vedení Peltu sice odvolalo z představenstva, ale zároveň ho jmenovalo výkonným ředitelem, aby připravil tým na novou sezonu.
„Představenstvo dále prohlašuje, že klub je zejména po sportovní stránce stabilizován a dosavadní cíle se nemění,“ doplnil tehdy klub.
Do sezony Jablonec vstoupil výtečně, je jedním ze tří neporažených celků a v Chance Lize mu patří čtvrtá příčka. A vypadá to, že bude dalším prvoligovým týmem s novým vlastníkem.
V pondělí koupil miliardář Karel Pražák Pardubice, nové majitele mají také Teplice, Olomouc, Dukla a ke změnám ve vlastnických strukturách došlo i v Boleslavi, Českých Budějovicích nebo na Slovácku. Už na konci roku 2023 koupil Pavel Tykač Slavii, následovala změna v Liberci, který získal Ondřej Kania.
Není jisté, zda si pod novým majitelem Pelta zachová svou funkci (či nějakou jinou) a jak by ji případně dokázal plnit, až nastoupí k výkonu trestu.