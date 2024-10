Cedidla pomáhá Jablonci k vzestupu. Všechno si nad očekávání sedlo, těší ho

Na konci května nastoupil za Zlín v posledním utkání nadstavbové skupiny o záchranu v Jablonci a po porážce 0:1 zažil hořkou chvíli – sestup z první ligy. Po necelém měsíci se obránce Martin Cedidla objevil na jablonecké Střelnici znovu, ale tentokrát už jako posila severočeského klubu.

„Paradoxně se to tak sešlo. Přiznám, že když jsem do Jablonce potom přijel, tak to bylo pro mě divné a cítil jsem se zvláštně. Ale jakmile jsem smlouvu podepsal, nechal jsem to za sebou a snažil se si to nepřipomínat,“ přiznal.

„Přece jen kromě dlouhodobého zranění je sestup, navíc s mateřským klubem, jednoznačně to nejhorší, co fotbalista může zažít a těžko to dostává z hlavy. Věřím ale, že se Zlín do první ligy hned vrátí a že si proti němu v příští sezoně zahraji. To bych moc chtěl,“ řekl teprve dvaadvacetiletý Martin Cedidla, jenž v dresu Zlína debutoval v první lize už 27. dubna 2019.

V Jablonci se chytil okamžitě, v nejvyšší soutěži za něj nastoupil do všech deseti zápasů, z toho devětkrát v základní sestavě. V první lize dosud odehrál již 149 zápasů s bilancí čtyř gólů a čtyř asistencí.

Jak se zrodil váš přestup ze Zlína do Jablonce?

Už jsem cítil, že změnu potřebuji. Ve Zlíně mi zbýval ještě půlrok smlouvy, chtěl jsem, aby ze mě můj klub, kde jsem hrál odmalička, ještě něco měl, aby dostal nějaké peníze, které může investovat. Přemýšlel jsem sice o zahraničí, ale nakonec mě nejvíce oslovila nabídka Jablonce, protože mi volal trenér Kozel, který mě znal z mládežnických reprezentací, kde jsme měli pod jeho vedením v osmnáctce a devatenáctce velmi úspěšné období, a i to hrálo určitou roli v tom přestupu. Jablonec mi prostě vyšel ze všech možností nejlépe a zatím se to ukazuje jako dobrá volba.

Čekal jste, že v Jablonci okamžitě naskočíte do základní sestavy a budete v ní stabilně?

Musím říct, že jsem v to doufal, ale samozřejmě je to nad očekávání. A nebýt zápasu na Dukle, kdy jsem měl virózu a nastoupil jen na pár minut na konci, byl bych v základní sestavě pokaždé. Zatím je to super a jsem rád, že nám to v obraně funguje, dostáváme málo gólů. To je ale práce celého týmu, nejen nás obránců.

Ve Zlíně jste hrával takřka pravidelně na pravé straně obrany, ale kouč Kozel vás ve tříčlenné obraně staví na levého stopera. Je to pro vás problém?

Ve Zlíně jsem vlevo odehrál asi tak deset zápasů, takže napravo se cítím líp, ale myslím si, že každým zápasem se herně posouvám a nakonec mi i ta levá strana sedí.

Jablonci poslední tři sezony vůbec nevyšly, hrál jen ve skupině o záchranu. Co se teď změnilo, že se tým drží v první šestce?

Je fakt, že se Jablonec plácal se Zlínem v tabulce dole, ale samozřejmě jsem do toho neviděl. Teď už do toho vidím a musím říct jediné, že si to prostě všechno sedlo a je to až nad očekávání. Sestava i s posilami včetně mě se ustálila a hlavně když naskočí někdo z lavičky, tak předvede skvělý výkon, kádr máme nabitý. Povedl se nám start, takže je to i tím, že se nám zatím daří. Všechno se pozná, až přijde nějaká krize, ale já věřím, že nějaká dlouhodobá nepřijde.

V minulém kole jste smetli Liberec na jeho stadionu U Nisy nečekaně 5:0. Bylo to vaše první Podještědské derby, vnímal jste důležitost zápasu pro zdejší region a překvapila vás tak suverénní výhra?

Já mám tyto vyhrocené zápasy rád a samozřejmě jsem ve Zlíně vždycky miloval derby se Slováckem. Musím říct, že jsem i atmosféru tohoto derby okamžitě vnímal, hlavně díky klukům, kteří jsou v Jablonci už delší dobu, jsem se dokázal správně naladit a vzal jsem derby proti Liberci jakoby za své.

I naši fanoušci tím derby žili už v týdnu před zápasem, navíc se hrálo večer a byla tam znát velká energie. A ta výhra 5:0? Ještě teď tomu snad nevěřím, jak jsme to v Liberci zvládli. Další věcí byl i příběh trenéra Kozla a jeho asistentů, kteří předtím působili v Liberci a chtěli nám dopřát dobrou večeři... (smích)

V neděli vás čeká další velký zápas podzimu, v němž budete doma na Střelnici hostit Slavii Praha. V tabulce jste vysoko, navíc povzbuzení výhrou v derby, s čím do utkání proti lídrovi půjdete?

Hlavně se já i spoluhráči moc těšíme. Slavia je první, daří se jí, čeká nás momentálně nejlepší český tým, takže přirozený respekt asi bude, ale určitě nebudeme hrát nějak ustrašeně. Myslím si, že když budeme hrát naši hru a dáme do toho zase všechno, tak nějaký bod urveme, což by bylo pro nás krásné. Doufám, že bude vyprodáno, pro takové zápasy ten fotbal hrajeme.

Ze Zlína je to do Jablonce přes celou republiku, jak jste se na severu Čech zabydlel?

Zvykl jsem si v Jablonci rychle, zázemí v klubu je výborné, příroda tady okolo je fakt nádherná a líbí se mi i město. Navíc mám tady kousek v Českém ráji část rodiny, takže jsme do tohoto regionu často jezdívali, i když ne až tak na sever. Nemám si zatím na co stěžovat.