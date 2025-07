Měli jste proti Spartě motivaci, která je vždycky veliká, ještě o něco větší z toho důvodu, že vám na konci minulé sezony jen těsně sebrala postup do pohárové Evropy?

Neřekl bych, že zrovna toto bychom měli v hlavě, určitě ne. Spíš jsme chtěli navázat na závěr jarní sezony, který jsme měli dobrý, i na ten zápas na Spartě, v němž jsme dokázali vyhrát. Samozřejmě jsme věděli, že Sparta bude jiná než vloni, impulz s příchodem staronového trenéra tam jednoznačně je.

Překvapila vás Sparta něčím, protože v přípravě toho moc neodehrála?

Popravdě řečeno ani ne, protože jsme pochopitelně viděli její poslední zápas s Young Boys Bern a vycházeli jsme z něj. Uhodli jsme sestavu a myslím, že jsme i velmi dobře odhadli způsob její hry. Řekl bych, že Sparta zapracovala na defenzivě oproti tomu, jak vypadala na jaře, na presinku, ale na to jsme byli připravení a docela se nám dařilo z toho vyjíždět. A změna byla i v tom, jak se chovali halvbeci, podhroty nebo bylo jiné i složení středové dvojice.

Jak hodnotíte první zápas sezony?

Bylo to zajímavé utkání. My jsme v úvodu dvakrát zaspali a Sparta se dostala do dvou velkých šancí. V první nás zachránil Hany (Hanuš), ve druhé Vakho (Čanturišvili), který vykopl střelu z prázdné brány. To jsme měli štěstí a gól jsme naopak vstřelili my. Začali jsme být lepší a v ten moment se možná lámal chleba zápasu, protože kdybychom přidali ze dvou dalších šancí ještě v prvním poločase druhou branku, utkání by se asi zlomilo v náš prospěch.

A co úvod druhého poločasu z vaší strany?

Jeho začátek jsme moc nezachytili, na některých hráčích, kteří nastoupili, ale neměli z různých důvodů úplně ideálně natrénováno, bylo vidět, že kolem šedesáté minuty měli trošku krizi. A proto mě mrzelo, že jsme nestihli ta střídání udělat dříve, protože přišla pěti až desetiminutovka, kdy jsme ztráceli míče na vlastní půlce, byli pod tlakem a z toho rezultoval vyrovnávací gól. Pak jsme to tím střídáním zase srovnali, tlak Sparty otupili a začali jsme zase být víc nebezpeční a aktivnější nahoře. Ale i Sparta stále hrozila a nakonec z toho vyšla remíza, která asi může být zasloužená, i když musím uznat, že Sparta měla těch větších šancí o něco víc. Ale na druhou stranu si myslím, že jsme si o ten bod výkonem i způsobem hry řekli, a s pokorou ho bereme.

Zmínil jste, že někteří vaši fotbalisté ještě nebyli v optimální fyzické kondici, byly i jiné aspekty, proč jste zápas ve druhé půli nepřeklopili na vaši stranu?

To byly objektivní příčiny, pokud jde o tu kondici. Nemáme zase takový kádr, že bychom měli momentálně dvacet vyrovnaných hráčů. Jawo byl zraněný, čtrnáct dní netrénoval, ale dal se dokupy, že mohl nastoupit, ovšem věděli jsme, že to nebude na devadesát minut. Chramosta je výborný hráč, střelec, dal tři góly v generálce. Tak jsme ho dali do základní sestavy, protože je v pohodě, ale při jeho intenzitě hry to také není na celý zápas, a podobně na tom v tu chvíli byli ještě jeden dva další hráči. A třeba Martinec měl za sebou jen dva tréninky, tak šel do zápasu až ve druhém poločase. S tím jsme prostě počítali, tak jsme tu sestavu skládali. Trošku jsme ale v té druhé půli dodýchali, a jak už jsem řekl, mrzí mě, že jsme ta střídání neudělali o pět minut dřív, protože jsme třeba mohli tomu gólu Sparty předejít.

Jak byste okomentoval výkon Aléguého, který Spartě hodně zatápěl?

Jeho výkon se mi líbil moc, hlavně v prvním poločase. Byl velice silný na balonu, levá strana Sparty s ním měla plno práce, vypracoval si sám dvě situace do zakončení, přihrál na gól. Ve druhém už bylo celkově situací do koncovky míň, ale Alégué byl z hlediska ofenzivy nejnebezpečnější a spolu s Beranem byli celkově našimi nejlepšími hráči.

Po domácím zápase se Spartou jedete ve druhém kole do Plzně, tedy hned na úvod bitvy s aspiranty na titul...

...no, ono to není jen Sparta a Plzeň. Pak máme doma silný Hradec, který se také netají velkými ambicemi, následně jedeme na Bohemku, a jak ukázal její zápas s Ostravou, tak to nic lehkého určitě nebude. A pak máme doma Slavii, takže ten náš los je brutální... Na druhou stranu budeme mít po pěti kolech zápasy s třemi nejsilnějšími týmy za sebou, a proto jsem rád, že už teď tam u nás není nula na kontě bodů a že jsme nezačali sezonu doma porážkou.