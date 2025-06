Trenér Luboš Kozel v minulé sezoně dovedl mužstvo na páté místo ligové tabulky, pohárová Evropa nakonec jeho svěřencům o vlásek unikla. Na Střelnici chce i přes současné potíže klubu pokračovat v tom, s čím po loňském příchodu z Liberce začal.

„Nechceme rozbourat to, co se nám tady povedlo vybudovat,“ řekl Kozel po prvním tréninku letní přípravy, na němž přivítal většinu hráčů z loňského kádru.

V letní pauze se odehrála pro Jablonec zásadní událost, a tou bylo definitivní potvrzení trestu pro dlouholetého majitele Miroslava Peltu. Jak jste to přijal?

Samozřejmě jsme všichni čekali na nějaké rozhodnutí a doufali v pozitivnější informaci, ta ale bohužel nepřišla. V první chvíli to pro všechny byl tak trochu šok. Prožili jsme si chvíle nejistoty. Byl jsem s majitelem klubu v každodenním telefonickém kontaktu. Už dva dny po vynesení rozsudku jsem z něj cítil, že se z toho trošku otřepal a začal znovu bojovat o to, aby klub mohl fungovat dál a s co nejmenšími bolestmi. Myslím, že i následující dny ukazují, že Jablonec je jeho dítě, a on ho v nejtěžších chvílích neopustí. Doufám, že to tak bude i dál a pokusíme se navázat na ambice, které klub měl minulou sezonu.

Řada lidí si neumí představit, jak bude klub bez Pelty fungovat. Vy ano?

Je pravda, že Jablonec je svým způsobem klub jednoho muže. Pan Pelta je tu přes třicet let, takže je to rána. I když musí nastoupit výkon trestu, o klub se bude starat dál. Obklopil se lidmi, kterým důvěřuje, a kroky, které dělá, ukazují, že klub nenechá napospas.

Jaké kroky máte na mysli?

Stará se o to, aby klub byl dobře vedený i bez jeho fyzické přítomnosti. Jde o to, aby klub byl sportovně i finančně zabezpečený a aby tady byli hráči s určitou výkonností. Tím pádem pak od týmu můžeme požadovat nějaké výsledky a ambice hrát tam, kde jsme hráli v uplynulé sezoně.

Souvisí s tím i příchod nového sportovního ředitele Zdeňka Koukala z Liberce?

Ano, je to jeden z těch kroků. Proběhlo víc změn ve vedení klubu, tohle je jedna z nich, která zapadá do snahy zachovat směr, který jsme nastavili.

Nehrozí Jablonci po úspěšné sezoně a kvůli problémům majitele výprodej hráčů?

I když jsme se do Evropy nedostali, po našich výsledcích je o hráče zájem. A ve chvíli, kdy se objevila informace o tom, že majitel musí do vězení, všichni cítili šanci, že by mohlo být lehčí je získat. Zatím ale odešel ze základní sestavy jen Dominik Hollý, navíc za velmi dobrých podmínek. Všichni ostatní klíčoví hráči tady pořád jsou a já doufám, že i budou. Dopředu jsme se s panem Peltou bavili, že pokud by sezona ze sportovního hlediska dobře dopadla, budeme se snažit mužstvo s nějakými drobnými změnami udržet pohromadě. Věřím, že to tak bude. Nechceme úplně rozbourat to, co se tady povedlo vybudovat.

Trenér Jablonce Luboš Kozel instruuje své hráče.

Mluvilo se o zájmu Liberce o kapitána Nemanju Tekijaškiho. Jak jste to vnímal?

Dneska je doba, že si každý může říkat, co chce. Já bych taky mohl říct, že bych bral Haraslína, ale je to asi stejně nereálné, jako to, že by Teki šel do Liberce, to vám řeknu na rovinu.

Máte příslib, že zůstanou i další opory, například Michal Beran?

Příslib nemá člověk nikdy, ale hráči jako Beran jsou klíčoví pro naši osu týmu. Kdyby z té osy odešel jeden, dá se to nahradit. Když odejdou tři, už je problém. Já doufám, že Michal tady bude i tenhle rok.

Jak to bude s Petrem Ševčíkem?

Petr tady byl na hostování ze Slavie a já bych byl rád, aby tu působil dál, ale asi není v našich silách, abychom to teď dokázali ovlivnit.

Mluví se i o zájmu z Brna o další hráče – Aléguého a Kanakimanu. Jak to s nimi vypadá?

Zájem je, to je pravda. Osobně bych byl rád, aby oba zůstali. Pokud by někdo z nich odešel, budeme chtít přivést náhradu, především ofenzivního hráče. Odešli už Hollý a Černák. Máme zájem o Jawa, který tu byl jen na hostování. Je jednou z našich priorit.

Jak moc vás pořád mrzí, že jste se o bod nedostali do Evropy?

Samozřejmě, že to člověka štve. Získali jsme 63 bodů – loni by stačilo 47. Ale letos to prostě na poháry nestačilo. V závěru jsme si to neuhlídali. V Plzni jsme to měli ve svých rukou a nezvládli to. Navíc nám ani výsledky ostatních týmů poslední měsíc nenahrály – ať už Sparta v poháru nebo v lize. Kdyby Plzeň porazila Baník, už s námi v posledním kole nemusela o nic hrát. Ale nechci se vymlouvat, měli jsme kvalitu na to, abychom si to uhráli sami.