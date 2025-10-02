Chance Liga 2025/2026

Kozel zůstává u fotbalistů Jablonce, podepsal novou trenérskou smlouvu

Autor: ,
  10:58
Luboš Kozel prodloužil smlouvu v Jablonci, který zažívá nejlepší vstup do sezony v klubové historii. Třetí tým tabulky fotbalové ligy o dohodě se svým trenérem informoval na webu, podrobnosti kontraktu neuvedl.
Jablonecký trenér Luboš Kozel

Jablonecký trenér Luboš Kozel | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel
Trenér Luboš Kozel (druhý zleva) rozdává pokyny.
Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel
Jablonecký kouč Luboš Kozel uděluje pokyny během utkání se Slavií.
40 fotografií

Kozel se loni v létě vrátil do Jablonce po 17 letech a po konci angažmá v sousedním Liberci. V minulé sezoně obsadil s týmem v lize páté místo a jen těsně mu unikla účast v evropských pohárech. V aktuálním ročníku jsou Severočeši stále neporažení, po 10 kolech mají sedm výher a tři remízy proti favoritům soutěže Slavii, Spartě a Plzni.

„V Jablonci máme rozdělanou práci. Jsem tedy rád za nabídku v klubu pokračovat a za možnost dál rozvíjet to, co zde budujeme. Těším se na další spolupráci,“ řekl Kozel, o němž se spekulovalo jako o nástupci odvolaného Miroslava Koubka v Plzni.

„Jednou z hlavních priorit nové vlastnické struktury bylo udržení realizačního týmu, jehož práce si velice vážím. Jsem tedy moc rád, že jsme se s Lubošem Kozlem dohodli na prodloužení spolupráce, která nás, věřím, donese ještě dál k našim vysněným cílům,“ uvedl nový majitel klubu Jakub Střeštík.

Bývalý reprezentační obránce Kozel po prvním angažmá v Jablonci v sezoně 2007/08 vedl šest a půl roku pražskou Duklu, se kterou postoupil do nejvyšší soutěže. V lize trénoval i Baník Ostrava a působil rovněž u reprezentačních výběrů do 18 a 19 let.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

11. kolo

Kompletní los

10. kolo

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FC Baník OstravaOstrava 10 2 3 5 7:12 9
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
13. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 10 0 4 6 9:20 4
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

KVÍZ: Poznáte fotbalové stadiony českých soupeřů v pohárech?

Kapacita některých šplhá až k sedmdesáti tisícům, jiné ubytují jen skromné počty fanoušků. Evropské poháry s sebou přinášejí cesty na různé fotbalové stánky. Víte, které patří českým soupeřům v Lize...

Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva

Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Kozel zůstává u fotbalistů Jablonce, podepsal novou trenérskou smlouvu

Luboš Kozel prodloužil smlouvu v Jablonci, který zažívá nejlepší vstup do sezony v klubové historii. Třetí tým tabulky fotbalové ligy o dohodě se svým trenérem informoval na webu, podrobnosti...

2. října 2025  10:58

Měl být lídrem v kabině, stal se oporou na hřišti. Cítím se fantasticky, září Řezníček

Po sedmi letech se vrátil domů do Pardubic především jako mentor pro kabinu. Zanedlouho třiatřicetiletý fotbalový záložník Jan Řezníček ale všechny předpoklady otočil vzhůru nohama a ihned se usadil...

2. října 2025  9:05

POHLED: Uměla zadupat i na nejsilnější. Teď Slavia couvla. A elita jí utíká

Premium

Nebyla to přímo ostuda nebo výbuch. Spíš trpké rozčarování. A zároveň vlastně už dlouhodobý jev. Zvykejte si: fotbalová Slavia v pohárech nebaví tak jako dřív. A jestli úterní porážka 0:3 v Miláně s...

2. října 2025

PSG srazilo Barcelonu gólem v závěru, Kovář vychytal bod proti Leverkusenu

Šlágr druhého kola Ligy mistrů skončil vítězstvím obhájce trofeje. Fotbalisté Paris St. Germain v závěru otočili zápas v Barceloně a slaví výhru 2:1. Skvělou formu potvrzuje Erling Haaland, jeho dva...

1. října 2025  22:57,  aktualizováno  23:27

Pardubice - Baník 0:1, domácí hráli dlouho v deseti, rozhodl Almási

Utrpení pardubických fotbalistů nekončí. V dohrávce pátého ligového kola podlehli Baníku Ostrava 0:1 a stále čekají na první vítězství v sezoně. Jejich snahu nabouralo vyloučení stopera Davida Šimka...

1. října 2025  19:53,  aktualizováno  20:07

Fiorentina - Olomouc: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Fotbalisty Olomouce čeká hned na úvod Konferenční ligy ostrý test. V prvním duelu nastoupí na stadionu italské Fiorentiny. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

1. října 2025  19:18

Ujfaluši je se Sigmou ve Florencii a věští remízu. Minářův job? Neláká mě, říká

Od našeho zpravodaje v Itálii Po – stále ještě neoficiálním, ale definitivním – konci Ladislava Mináře na pozici sportovního manažera ve fotbalové Sigmě, řeší hanácký klub koho na uvolněnou pozici dosadit. A tak se fotbalovým...

1. října 2025  18:22

Hradec ztratil náskok, pohárový postup v Třinci vydřel až v závěru prodloužení

Dvě minuty před koncem vedli o dvě branky, ale po následném kolapsu fotbalisté Hradce Králové postup do osmifinále domácího poháru vybojovali až samém závěru prodloužení. A ještě z penalty, kterou na...

1. října 2025  18:15

Objímal kolegy, fandům posílal polibky. Jaký byl Mourinhův návrat na Chelsea?

Po zápase dorazil do tiskového střediska Chelsea a už hlásil: „Kde jsou moje oblíbené sušenky?“ Vedle Josého Mourinha, současného kouče Benfiky, stál v šedém obleku nachystaný Brian Pullman, který v...

1. října 2025  17:36

Pešír novým šéfem Mostu. Druhá liga sem patří, říká. Chce být úspěšný i v mládeži

Druhý muž českého fotbalu Tomáš Pešír je novým ředitelem fotbalového Mostu. Místopředseda fotbalové asociace za Čechy v ambiciózním třetiligovém týmu vystřídá dlouholetého šéfa Jana Skýpalu, Baník...

1. října 2025  17:33

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 191 volných pozic

Bakoš o Malmö a hektických dnech: Nebyl čas se rozmýšlet, po neděli něco nastane

Po pondělním odvolání Miroslava Koubka narychlo převzal fotbalovou Plzeň. Bývalý slovenský kanonýr a s Viktorií čtyřnásobný český šampion Marek Bakoš se z pozice asistenta posunul do role hlavního...

1. října 2025  17:08

Plzeň - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v ligové fázi Evropské ligy. Po frustrující remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

1. října 2025  15:52

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.