Kozel se loni v létě vrátil do Jablonce po 17 letech a po konci angažmá v sousedním Liberci. V minulé sezoně obsadil s týmem v lize páté místo a jen těsně mu unikla účast v evropských pohárech. V aktuálním ročníku jsou Severočeši stále neporažení, po 10 kolech mají sedm výher a tři remízy proti favoritům soutěže Slavii, Spartě a Plzni.
„V Jablonci máme rozdělanou práci. Jsem tedy rád za nabídku v klubu pokračovat a za možnost dál rozvíjet to, co zde budujeme. Těším se na další spolupráci,“ řekl Kozel, o němž se spekulovalo jako o nástupci odvolaného Miroslava Koubka v Plzni.
„Jednou z hlavních priorit nové vlastnické struktury bylo udržení realizačního týmu, jehož práce si velice vážím. Jsem tedy moc rád, že jsme se s Lubošem Kozlem dohodli na prodloužení spolupráce, která nás, věřím, donese ještě dál k našim vysněným cílům,“ uvedl nový majitel klubu Jakub Střeštík.
Bývalý reprezentační obránce Kozel po prvním angažmá v Jablonci v sezoně 2007/08 vedl šest a půl roku pražskou Duklu, se kterou postoupil do nejvyšší soutěže. V lize trénoval i Baník Ostrava a působil rovněž u reprezentačních výběrů do 18 a 19 let.