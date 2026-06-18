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Chance Liga 2025/2026

Příprava v nejistotě. Na kádr nemá vliv, jestli bude Evropa, nebo ne, říká Kozel

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  11:16
Fotbalový Jablonec ve středu odstartoval přípravu na novou sezonu. Pokud asociace UEFA vyloučí z evropských pohárů Karvinou kvůli korupční aféře, mohl by se do Konferenční ligy posunout severočeský klub ze Střelnice, který byl nejlépe umístěným týmem Chance Ligy mimo pohárové příčky. Na případnou výměnu celků je čas do 30. června. Kouč Kozel tak připravuje své mužstvo s tím, že neví, jestli prvním duelem sezony bude ve druhé polovině července zápas Konferenční ligy, nebo první české ligy...
Jablonecký trenér Luboš Kozel ve finále MOL Cupu.

Jablonecký trenér Luboš Kozel ve finále MOL Cupu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Jablonecký trenér Luboš Kozel se radí se svým asistentem během finále poháru...
Jablonecký trenér Luboš Kozel během finále poháru s Karvinou.
Jablonecký trenér Luboš Kozel během zápasu na Slavii.
Trenér Jablonce Luboš Kozel křičí na svoje svěřence v utkání s Libercem.
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„Já myslím, že to zase až tak složité není. Prostě se připravujeme na novou sezonu a jediný rozdíl bude maximálně v tom, kdy přesně začne. Ale to by se nás týkalo až v následující době, teď ještě určitě ne, a jedeme podle plánu,“ naznačil 55letý trenér Luboš Kozel, jenž na lavičce Jablonce zahájí třetí sezonu. V minulých dvou dovedl mužstvo v ligové tabulce vždy na 5. místo a v uplynulém MOL Cupu až do finále.

Jak je ale těžké skládat kádr, když nevíte, kolik zápasů vás vlastně v úvodu sezony čeká?
Máme nějakou vizi a to mužstvo ještě není v těchto dnech, doufám, takové, jaké by mělo být na startu sezony. K nějakým odchodům i příchodům ještě bude docházet. Na tom jsme s vedením klubu ve shodě, pracujeme na složení kádru už delší dobu, a jestli budeme v Evropě, nebo ne, to na to teď nemá úplně vliv.

S vyloučením nesouhlasíme. Karviná se odvolá. Co všechno se tím komplikuje?

Jak tedy vypadal kádr v první den přípravy?
Oproti loňskému kádru chybí Singhateh, který přestoupil do Sparty, Pantalon, jemuž skončila smlouva, Hollému skončilo hostování ze Sparty a není tady Obinaja, který má problém s vízem. Z hostování ve Slovácku se vrací Suchan, ale protože hrál baráž, bude mít pozdější nástup do přípravy. Schází také Alégué, který byl na operaci se zuby a připojí se až v dalších dnech.

První oficiální posilou je obránce Jiří Sláma z Olomouce, proč jste si ho vybrali?
Jirku dobře znám, protože jsem ho měl v mládežnické reprezentaci. Je to levonohý chytrý hráč, který je schopen odehrát levého stopera ve tříobráncovém systému i wingbeka, má dobrou finální přihrávku, výborné centry a umí kopat standardky. V Olomouci už se s ním nepočítalo, proto věřím, že přichází hráč, který bude mít velkou motivaci i v tom, že tam udělali nějakou chybu, protože výkonnost pořád má. Měl zájem o přestup, tak jsme na něj ukázali a měl by přinést zkvalitnění na zmíněných postech.

Po sezoně jste naznačoval, že kádr je potřeba omladit, budou se tedy další změny ubírat tímto směrem?
Není to jenom o věku, je to třeba i o somatotypech těch fotbalistů. Někteří jsou i ve věku přes třicítku nosnými hráči a není důvod, aby museli končit kvůli věku, když tu kvalitu pořád mají. Každopádně teď spíš chceme získávat převážně mladší hráče a to je ve shodě s tím, co jsme říkali o omlazování kádru. Naší současnou snahou je přivést do každé řady aspoň jednoho nového fotbalistu a věřím, že už v nejbližších dnech jejich jména oznámíme.

Karviná je bez trenéra. Jarolím odchází do Polska, bude mít i české asistenty

V Jablonci začínáte se svým realizačním týmem třetí sezonu, budete nějak měnit herní strategii, nebo budete dodržovat zavedené principy?
Trenér má vždycky nějakou představu, jak by jeho mužstvo mělo hrát, ale nejdůležitější je to pak napasovat na hráče, které má k dispozici. Když jsme před dvěma lety do Jablonce přišli, tak jsme tým poznávali a vyšlo nám z toho, že bude nejlepší hrát tříobráncový systém. To si postupně sedalo a nebyl důvod nic měnit. Ale neříkám, že mám nějaký vyhraněný názor na to, v jakém rozestavení musíme hrát. Teď je zase otázka, s jakým týmem budeme pracovat v nové sezoně, ale určitě tam zůstane to, že se zase budeme snažit hrát fotbal s výstavbou hry od gólmana a kultivovaným herním projevem. Asi nikdy nebudeme jako Slavia, na to mužstvo mít nebudeme, ale uvidíme, jak se tým složí a co mu bude vyhovovat.

Generální ředitel FK Jablonec Tomáš Mejzr

o případné účasti klubu v evropském poháru

„Náš klub napřímo s UEFA, která řeší karvinskou kauzu, v kontaktu není, ta komunikuje jen s naší Ligovou fotbalovou asociací. Takže informace, které máme, jsou velice podobné těm, které jsou obecně známé z médií. Teď se to rozhoduje od stolu a my doufáme, že ten verdikt bude pro Jablonec přívětivý. Ve středu se losovala druhá předkola evropských pohárů a my jsme v osudí nefigurovali, v propozicích je ale jasně napsáno, že los se může měnit podle disciplinárních přečinů. Velice rád bych oznámil nějaký termín, kdy se něco dozvíme, samozřejmě bychom všechno chtěli vědět čím dřív, tím líp, ale zatím nevíme nic. V minulé sezoně dokonce rozhodnutí ohledně slovenských mužstev padlo až týden před samotným utkáním. Bohužel ta chvíle, kdy jsme to měli ve vlastních rukou, už je pryč, na hřišti jsme to ve finále poháru nezvládli a finanční ztráta v desítkách milionů, které bychom měli jisté, je pro náš klub samozřejmě velkou ránou. Naše přípravy na sezonu ani přestupovou politiku to ale nemění, jedeme dál a chceme být připravení ideálně na všechny soutěže, do kterých v příští sezoně nastoupíme.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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