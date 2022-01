Silný poprvé skóroval, Jablonci zajistil remízu s Kuchtovým Lokomotivem

„Po tom prvním zápase je to pro nás dobrý výsledek. Měli jsme zase spoustu šancí, ale nepadá nám to tam. Je to naše bolest,“ řekl na klubovém webu zkušený trenér Petr Rada, jehož Jablonec půjde do jarní části první ligy až ze 14. příčky.

Za týmem už do Španělska dorazili někteří hráči kádru, kteří ještě na začátku minulého týdne řešili v domácích podmínkách drobné zdravotní problémy.

„Přijeli za námi Kratochvíl, Hübschman i Ikaunieks, a tak jsme už měli větší možnost to prostřídat. Odehráli jsme dobré utkání s kvalitním soupeřem, především ve druhém poločase jsme ho do ničeho nepustili, zlobí nás ale to proměňování šancí. Jen v závěru měli dvě stoprocentní příležitosti Holík a Silný, mohli jsme to i otočit,“ posteskl si Rada. „Jsme v přípravě, kéž bychom si to nasazení a přístup přenesli i do ligy. Máme tu excelentní hřiště, je na nás ještě vidět, že jsme unavení, ale necukáme z toho programu, který jsme si stanovili. Tohle je stále jen příprava, pro nás bude důležitý vstup do ligy.“

Lokomotiv šel do vedení po půlhodině hry, gólově se prosadil Jan Kuchta, zimní posila ruského klubu. Bývalý útočník Liberce a naposledy Slavie Praha chladnokrevně využil špatnou rozehrávku Vojtěcha Kubisty.

Remízu zařídil po změně stran svým prvním gólem v jabloneckém dresu Jan Silný, posila z druholigové Líšně, když po nahrávce Malínského prostřelil brankáře. „Pro mě je první gól vždycky důležitý, jsem rád, že mi to tam padlo a že už je to čekání za mnou,“ uvedl 26letý forvard, který se v Jablonci chystá na své premiérové prvoligové starty.

„Je dobře, že dal gól. Únava u něj je trochu větší, nebyl na to zvyklý, proto teď nehrál od začátku. Potřebujeme, aby dával góly, škoda jen, že nepřidal branku ještě v té devadesáté minutě,“ litoval Rada.