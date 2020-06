Bod bereme, kývl Rada po vyhroceném derby. Nesmyslné karty, zlobil se Hoftych

Liberečtí se ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul mohli v případě vítězství dostat v ligové tabulce před Jablonec. A neměli k tomu daleko, většinu zápasu vedli, pět minut před koncem však o výhru přišli. Nezopakovali tak triumf ze začátku června, kdy v Jablonci vyhráli 1:0. „Měli jsme to rozjeté na tři body, ale vývoj zápasu se změnil a dostali jsme gól po hezké standardce Jablonce,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Do sestavy Liberce se vrátil útočník Kuchta, který v úvodním kole nadstavby na Spartě stál kvůli vyloučení v semifinále poháru. Hned ve 2. minutě po ostrém zákroku dostal žlutou kartu. Poté už však o sobě dával vědět v lepším světle a ve 24. minutě poslal Liberec do vedení: po měkkém centru Malinského si zpracoval míč na prsou, odstavil si nedůrazného Plechatého a zblízka prostřelil brankáře Hrubého.

Jablonec byl v prvním poločase zcela bezzubý, na branku tradičního rivala nevyslal jedinou střelu. „V první půli jsme hráli špatně a neměli jsme žádnou šanci,“ uznal jablonecký kouč Petr Rada.

Po obrátce však jeho tým přidal a střelec Doležal, který na jaře stále čeká na gól, byl velice blízko vyrovnání. Po necelé hodině zakončoval nebezpečnou akci střelou do tyče! V 77. minutě smolař Doležal pro změnu trefil břevno...

Za chvíli po střetu Hromady s Pilíkem nejprve sudí Pechanec odpískal penaltu pro domácí, ale po poradě s videorozhodčím nakonec nařídil jen trestný kop z hranice vápna. Pět minut před koncem Jablonec přece jen vyrovnal, když kapitán Hübschman hlavičkoval po Pilíkově trestném kopu přesně k tyči.

„Na útočné standardky chodím docela často a často jsem neměl štěstí, aby mi to spadlo do brány. Jsem proto rád, že se mi to teď povedlo a pomohlo to v derby aspoň k bodu,“ uvedl 38letý Tomáš Hübschman, který vsítil teprve svůj třetí gól v první české lize.

„Máme bod, který nakonec bereme. Kdybychom prohráli, tak bychom to měli v závěru sezony složitější,“ dodal Petr Rada.

V nezvykle dlouhém osmiminutovém nastavení už totálně vyčerpaný Liberec remízu ubránil, v příštím kole nadstavby se však bude muset obejít bez klíčových hráčů Malinského a Baluty, kteří dostali v Jablonci druhou žlutou kartu. Závěr byl pořádně hektický a třeba liberecký trenér brankářů Čech dostal červenou kartu.

„Před zápasem s Ostravou jsme přišli o dva hráče základní sestavy, ale to je otázka pro rozhodčího, proč jsme o ně přišli. Byly to nesmyslné karty a pak nepotrestá vyloučením jasný šlapák na Balutu, který je zraněný. Snad se do soboty nějak posbíráme,“ zlobil se Pavel Hoftych.