Rivalita mezi fotbalovými fanoušky v podještědském derby je stále obrovská, bývalí letití a mocní majitelé, jablonecký Miroslav Pelta a liberecký Ludvík Karl se moc nemuseli a mnoho slov spolu neprohodili. Noví šéfové, jablonecký Jakub Střeštík a liberecký Ondřej Kania, ale vztahy mezi rivalskými kluby na nejvyšší úrovni až nečekaně rychle narovnali.
„Je velmi málo dní, kdy bychom si s Ondrou Kaniou nenapsali nebo nezavolali, probíhá to často. On byl prvním z majitelů ligových klubů, se kterým jsem se sešel. Vždyť města dělí jen několik tramvajových zastávek. Tím, že jsme s Ondrou přišli ze světa byznysu, ne ze světa fotbalu, tak jsou naše emoce trošku jiné, než byly u pana Karla nebo u Mirka Pelty,“ vysvětlil Jakub Střeštík, který FK Jablonec oficiálně od Pelty koupil začátkem října.
„My tomu říkáme tak, že si můžeme okopat kotníky na hřišti, ale jinak to musí být spolupráce a vybudování určité severočeské hegemonie,“ naznačil Střeštík s tím, že podle něj sice samozřejmě panuje mezi kluby rivalita, ale zároveň musí spolupracovat, respektovat se a ctít.
„Mně Ondřej Kania nikdy nic neudělal, já jsem nikdy nic neudělal jemu a nechápu, proč bychom k sobě měli přistupovat s jakoukoliv negativní emocí jen proto, že vlastníme dva rivalské kluby v rámci patnáctiminutové vzdálenosti,“ tvrdí šéf Jablonce.
„Máme spolu opravdu velmi otevřenou komunikaci, velmi korektní vztah, a to v mnoha aspektech. Dlouhodobě bych chtěl budovat určité souznění klubů v rámci rivality, která vždy má být a fungovat. Pokaždé přece budeme to derby hrát dvakrát, a snad i třikrát do roka. A slovo, které bych k našemu vztahu použil a na kterém je založen, je respekt.“
Přitom liberecký šéf Kania zhruba před rokem příliš respektu neměl, když o Jablonci prohlásil, že ho nebere jako konkurenta. Možná to myslel spíš po ekonomické stránce, protože po drtivém domácím debaklu 0:5 toho zpětně litoval...
„Já jsem tady před tím rokem nebyl, ale samozřejmě jsem vnímal, co se ve fotbalovém prostředí říká a píše. Ondřej si za to, co řekl, odnesl svůj díl punishmentu od veřejnosti i od novinářů. A myslím, že jeho komunikace směrem do světa fotbalu je už mnohem umírněnější a klidnější, a i proto je teď náš vztah nastavený naprosto férově, a jak už jsem řekl, je v něm ten vzájemný respekt,“ zopakoval Střeštík.
Z Dubaje na otočku není dobrý nápad
K současným výkonům Liberce má před derby slova chvály. „Klobouk dolů před tím, jak udělali krok zpátky, možná si uvědomili to, co já jsem vnímal trošku jako chybu, tedy že to stavěli jenom na mladých nových hráčích. Ve druhém přestupovém období už to doplnili i zkušeností a na výsledcích, které jsou mnohem lepší a stabilnější, je to vidět,“ míní.
„Fanoušci Jablonce možná budou trochu nespokojení, že chválím náš největší konkurenční klub, ale podle mě je to naprosto v pořádku. Myslím si, že nebude dlouho trvat a Liberec nám bude dýchat na záda. Občas si s Ondřejem píšeme, jestli nám stačí čtvrté nebo páté místo v lize, a věřím, že se spolu budeme každoročně přetahovat o to, kdo se do kvalifikace Konferenční ligy dostane.“
Pro předchozího jabloneckého majitele Miroslava Peltu bylo podještědské derby vždy zápasem roku, nový šéf si ale prestižní bitvu severu osobně neužije.
„Derby budu také intenzivně prožívat, ale teď v Liberci na stadionu nebudu. Byl jsem hrozně rozpolcený, ale v té době budu na rodinné dovolené v Dubaji. Jinak bych určitě byl, s Ondřejem jsme se dohodli, že on vždy přijede za mnou a já naopak zase za ním do Liberce. Lehce jsem se snažil manželce nadhodit, že bych z Dubaje v sobotu jen na otočku odletěl na derby, ale prý ne. Řekla mi, že to není dobrý nápad... Ale vážně, ta dovolená byla plánovaná už relativně dlouho kvůli podzimním prázdninám našeho malého, takže na našem prvním vzájemném derby se nepotkáme. Ale vím, že Mirek Pelta na tom minulém derby v Liberci, které Jablonec vyhrál 5:0, nebyl. Takže je možná dobře, když tam majitel není... A Ondřejovi jsem říkal už předem: Přeju ti, abyste prohráli co nejmíň,“ dodal se smíchem Jakub Střeštík.
Který z ambiciózních majitelů bude mít větší důvod k úsměvům, to bude známé v sobotu večer. Již 65. díl vypukne v sobotu v Liberci na stadionu U Nisy v 18 hodin.