Rada: Za výhru jsme šťastní. Byly tam i momenty, kdy jsme nebyli lepší

„Krobík (Jan Krob) to krásně kopnul, mně se to podařilo ideálně líznout a ono to krásně zapadlo na zadní tyč,“ těšilo Kubistu, který den před sladkou výhrou nad rivaly z Liberce oslavil 28. narozeniny. „Všechno to tak nějak krásně vyšlo a sedlo si. Asi nemůžu být momentálně šťastnější, všechno vyšlo dokonale.“



Kubistův gól přišel pro Jablonec v pravou chvíli. Dvě minuty předtím totiž Liberec z penalty srovnal na 1:1 a nadechoval se k náporu. Domácí fotbalisté však soupeřovy snahy bleskově odmítli. „Branka to byla nesmírně důležitá. Dá se říct, že možná rozhodla celý zápas, protože kdyby nepadla, bůh ví, jak by to ještě probíhalo,“ uvědomoval si Kubista.

„Většinou když se soupeři podaří srovnat, tak je nějakých pět deset minut na koni. O to víc si vážíme toho, že jsme Liberec usměrnili zpátky na zem a dál jsme měli vývoj utkání ve svých rukou.“ Liberec na těžkém terénu na Střelnici už od 17. minuty prohrával. Jablonci se povedla parádní přímočará akce: po dlouhém výkopu brankáře Hanuše se míče chopil Jovovič, který šikovně vysunul Schranze a ten se tváří v tvář vybíhajícímu Knoblochovi neomylně trefil k tyči.



„Do zápasu jsme vstoupili dobře, ale dostali jsme hezkou branku od Ivana Schranze, po které soupeř získal iniciativu. V druhém poločase se nám podařilo penaltou Rabušice vyrovnat, ale bohužel jsme strašně rychle inkasovali po rohu. Gratuluji domácím k výhře, o krůček byli lepší,“ hodnotil liberecký kouč Pavel Hoftych.

Liberec na jaře těžil z vynikající obrany, v Jablonci poprvé dostal více než jeden gól a po sedmi zápasech vyšel bodově naprázdno. „Chybělo nám víc důrazu, měli jsme víc přitlačit na soupeřovu obranu, ale musíme si uvědomit, že Jablonec je velmi kvalitní tým a navíc hrál doma. Před osmi koly jsme byli za Jabloncem o deset bodů, ale dokázali jsme se k němu přiblížit,“ připomněl Hoftych.



Zatímco Jablonec se před reprezentační přestávkou po čase vrátil na třetí příčku, Liberec klesl na pátou. Oba týmy nyní dělí tři body, Jablonec má však utkání k dobru.

„Derby je pro nás vždy hodně prestižní a za výhru jsme šťastní, protože tam byly i momenty, kdy jsme nebyli lepší. U derby je prostě určitý tlak, a já jsem rád, že jsme ten zápas zvládli,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada.