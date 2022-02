Soupeř byl v závěru kvalitnější, přiznal po remíze liberecký trenér Kozel

„Nevím, jestli to má nějakého společného jmenovatele, ale musíme to ukopat na 1:0 a nedostat zbytečnou branku. Je to škoda, protože se to opakuje, bylo to i v Boleslavi. Potřebujeme se chytit jedním zápasem, kdy to zvládneme, a pak věřím, že můžeme udělat sérii jako třeba na podzim,“ řekl liberecký záložník Christian Frýdek.

Severočeské derby se vzhledem k uvolnění vládních opatření mohlo hrát před bohatší diváckou kulisou. Na stadion U Nisy mohlo přijít až pět a půl tisíc diváků, a to bez jakýchkoli podmínek. Takový zájem však o očekávaný souboj Liberce s Jabloncem nebyl, v hledišti nakonec usedlo 3489 lidí.

Zápas, který se hrál na těžkém terénu, byl od začátku plný soubojů. Zajímavější věci se začaly dít až po obrátce. V 51. minutě se po Frýdkově rohu odrazil míč od země do ruky Zeleného. Sudí Berka po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu. Tu Rabušic bez potíží proměnil a zaznamenal 50. gól v ligové kariéře.

Hosté však poté přidali, Liberec zatlačili a byli za to odměněni. V 77. minutě byl Kadlec u míče dřív než domácí gólman Knobloch, posunul ho k mladíčkovi Černákovi a ten trefou do odkryté branky vyrovnal a oslavil svůj premiérový ligový gól.

„Myslím, že je to asi zasloužená remíza. Může nás mrzet, že jsme neudrželi vedení. Soupeř byl v závěru kvalitnější, lepší a dokázal vyrovnat,“ konstatoval liberecký trenér Luboš Kozel.

„V první půli bylo ještě hřiště ucházející, dalo se na tom hrát, byli jsme herně lepší, ale ani my a ani soupeř jsme se nedostávali do šancí. Měli jsme aktivní vstup do druhé půle, z čehož jsme vytěžili vedoucí gól z penalty. Pak už to bylo o tom, jestli dokážeme potrestat otevřenější hru soupeře, myslím si, že tam dvě tři situace byly na to, abychom přidali druhou branku, ale nepodařilo se.“

Jablonecký kouč Petr Rada byl za bod z Liberce rád. „Bodu si ceníme, jde o bod zvenku ze hřiště dobrého soupeře. V Liberci je to vždy složité, ale inkasovaná branka nás nakopla. Od 65. minuty jsme byli fotbalovější a ve větším tlaku,“ řekl Rada.

Penaltová situace, ze které šli fotbalisté Liberce do vedení, však temperamentního jabloneckého trenéra nadzvedla. „Jestli rozhodčí penaltu viděl, měl ji rovnou písknout. Pak se čeká na video. Mě už nikdo na pravidlovou komisi prostě příště nedostane, byla to pro mě hodina ztraceného života. Aby mi někdo vysvětloval úhly 90 nebo 70 stupňů, to po mně fakt nikdo nemůže chtít,“ rozčílil se Petr Rada.

Liberec je po derby v tabulce na desátém místě, Jablonec se posunul na třinácté.