Ani nevím, jak mi to Nguyen chytil, smekl jablonecký Kratochvíl

Na zadní tyči si Kratochvíl naskočil na centr Trávníka, hlavou mířil dobře, jenže gólman domácího Slovanu Nguyen skvělým zákrokem nohou míč vyrazil. A hrdinou derby byl on.

„Ani pořádně nevím, jak mi to Nguyen vlastně chytil. Mrzí mě, že to nebyl gól,“ popsal klíčový moment 50. derby 22letý jablonecký středopolař Miloš Kratochvíl.

Jak byste vaši šanci, která byla největší v derby, zpětně popsal?

Rozhodl jsem se, že půjdu na tu zadní tyč, našel jsem si míč a i když to bylo z úhlu, trefil jsem to docela dobře. Dával jsem to brankáři pod nohy a musím říct, že to dobře chytil, protože to bylo hodně zblízka. Nguyen je opravdu dobrý gólman a asi si formu do derby přenesl z minulého zápasu na Slavii.

Jak hodnotíte bod z derby na stadionu U Nisy?

Myslím, že remíza byla asi zasloužená. Mělo to sice velký náboj, ale šancí bylo minimum.

Ale měli jste jich víc a podle statistik jste byli lepší než Liberec ve střelách na bránu i v počtu rohů...

...to možná jo, asi jsme byli k výhře blíž, ale zase musíme zůstat nohama na zemi, protože i Liberec měl několik nebezpečných závarů.

Jak jste viděl z lavičky náhradníků první poločas, ve kterém nebyly šance prakticky žádné?

V derby nechce nikdo prohrát, tak to asi bylo ze začátku spíš nějak svázané takticky.

Pro vás to bylo první Podještědské derby, jak jste vnímal tu atmosféru?

Nějaká derby v minulých klubech jsem už zažil, ale tohle bylo moje první tady. Atmosféra na stadionu byla dobrá, lidí přišlo docela dost, jen škoda, že jsme nakonec nevyhráli. Hrálo se mi docela dobře, ale nemůžu svůj výkon hodnotit úplně pozitivně, protože jsem ten gól měl dát. Je to škoda.

Do konce základní části ligy chybí tři kola, jaké jsou vaše vyhlídky?

Samozřejmě ještě chceme udělat co nejvíc bodů a uvidíme, na co to bude stačit. Určitě bychom byli rádi v té šestce co nejvýš, protože chceme zase s Jabloncem hrát evropský pohár.