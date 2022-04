Na sever Čech míří lídr ligy i nejhorší mužstvo. Jablonci se vyprazdňuje marodka

Fotbalisté Jablonce už mají kvůli bídné sezoně nelichotivou jistotu, že budou po základní části bojovat ve skupině o záchranu. Aktuálně jsou dvanáctí a pokud si chtějí své nízké bodové konto před nadstavbou navýšit, musí se postarat o velké překvapení, protože v předposledním kole nastoupí zítra na svém stadionu Střelnice proti vedoucímu celku soutěže pražské Slavii. Její hráči mají sice v nohách i hlavách čtvrteční evropské vyřazení od Feyenoordu Rotterdam, ale z Jablonce nutně potřebují body do boje o titul.

„Čeká nás nejtěžší možný soupeř, ale pro nás je teď každý těžký. Někdo může říkat, že Slavia má čtvrteční zápas s Feyenoordem v nohách, ale oni mohou nasadit sedm osm jiných hráčů, kteří jsou stejně kvalitní. Mají široký kádr a mohou postavit úplně jinou jedenáctku,“ tvrdí trenér Jablonce Petr Rada. „Abychom mohli bodovat, musí se sejít všechno. Potřebujeme mít fotbalové štěstí, musíme hrát dobře a na hranici sebeobětování.“

Pro Jablonecké je pozitivní zprávou, že se jim konečně, a možná poprvé v sezoně, vyprázdnila v některých obdobích až dvánáctičlenná marodka. V minulých týdnech se uzdravili například Pilař, Malínský, Surzyn, Krob či Ikaunieks, aktuálně už za sebou mají plné tréninkové dávky také Kadlec, Mašek a Nešpor i mladíci Haitl a Torfiq. Kvůli dohodě klubů bude ale chybět Malínský, který v Jablonci ze Slavie hostuje.

Probudí se Liberec střelecky a zaútočí ještě na elitní šestku?

Zatímco Jablonečtí mají o svém nadstavbovém nasazení jasno, liberečtí fotbalisté, kteří jsou dvě kola před koncem devátí, mohou paradoxně zakotvit ve všech třech skupinách – o titul, o umístění, ale i o záchranu.

Slovan hostí v neděli doma U Nisy nejhorší celek ligy Karvinou a tříbodový zisk by se mu v útoku na první šestku náramně hodil. „Situace v tabulce samozřejmě velí Karvinou porazit, navíc nám to zajistí jistotu účasti minimálně v té prostřední skupině a také ještě reálnou šanci na posun do elitní šestky,“ řekl liberecký asistent trenéra Miroslav Holeňák.

K tomu se ale hráči Slovanu musí probudit střelecky, protože v posledních čtyřech zápasech včetně minulého domácího, nečekaně prohraného duelu s Teplicemi nedali ani gól. Slavii sice udolali 1:0, ale tehdy si dal vlastní branku záložník Pražanů Olayinka...

„Asi se potřebujeme v té útočné fázi a v koncovce víc uklidnit a také potřebujeme dostávat víc dobrých míčů do vápna. Snad už se to teď zlomí, dáme jeden gól a pak tam začnou padat další třeba jako proti Pardubicím,“ připomněl útočník Slovanu Imad Rondič výhru 4:1 nad Východočechy z 9. března, odkdy už Liberečtí neskórovali.