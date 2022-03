Po prohře v poháru hostí Jablonec tým Hradce. Liberec čeká Ostrava

„Trápí nás zdravotní stav, někteří hráči si ve středu hrábli na dno. U Kubisty, Pilaře, Kroba a Pleštila musíme čekat, středeční porce sto třiceti minut nepřidala ani dalším. Zaměřili jsme se na dobrou regeneraci a co nejlepší přípravu na Hradec,“ řekl kouč Jablonce Petr Rada.

Jablonec vs. Hradec Králové Online reportáž v neděli od 15 hodin

Jeho tým na jaře v lize ještě neprohrál a ve třech zápasech získal pět bodů. Zato Hradečtí potřebují napravit debakl 1:5, který utrpěli minule „doma“ v Mladé Boleslavi od Slavie.

„Snad už jsme si individuální chyby vybrali a v Jablonci to bude v pořádku,“ přeje si hradecký asistent Stanislav Hejkal. „Jablonečtí měli špatný vstup do sezony a nemohli se z toho dlouho vymanit, do toho hráli evropské poháry. Teď už jsou ale v normálu a stabilizovali se. Uvidíme, jaký bude na Střelnici terén.“

Liberec čeká těžký zápas v Ostravě

Liberečtí v lize už pět kol nevyhráli, jsou desátí a v dnešním utkání na stadionu čtvrtého Baníku Ostrava rozhodně nebudou favoritem.

Ostrava vs. Liberec Online reportáž v sobotu od 18 hodin

„Baník je silný soupeř, který cítí šanci na evropské poháry, pomáhá mu i podpora fanoušků. Očekávám bouřlivou kulisu, agresivního soupeře a těžký zápas,“ míní trenér Liberce Luboš Kozel.

„V Ostravě jsem působil, takže to tam pro mě může být specifické, ale motivací pro mě spíše je vrátit jim tu domácí porážku z podzimu. Tehdy jsme cítili trochu křivdu, protože jsme poměrně brzy a nezaslouženě museli jít do deseti,“ připomněl Kozel.