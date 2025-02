Probuzený Jawo: Jsem ve správném týmu. Česky se učí přes Netflix, chválí ho i Kozel

„Jsem velmi spokojený, přišel jsem do toho správného mančaftu. Všichni děláme všechno pro to, abychom zůstali v tabulce minimálně na tom pátém místě. Boleslav už je za mnou,“ řekl 29letý fotbalista, jenž má v první české lize ve 121 zápasech na kontě 18 branek a devět asistencí.

Gól jste dal už za stavu 0:0, ale kvůli ofsajdu nebyl uznán. Tušil jste, že to může přijít?

V době gólu jsem to nevěděl, ale když tak rozhodčí rozhodli, hned jsem to hodil za hlavu a byl dál plně koncentrovaný. Věděl jsem, že máme mančaft na to, abychom ten zápas vyhráli. Karviná je těžký soupeř, my jsme se na ni celý týden připravovali, abychom vyhrávali souboje jeden na jednoho, byli dřív u prvních a druhých balonů. A to jsme v zápase dokázali.

Jak se zrodila vaše trefa na 2:0?

Věděli jsme z přípravy, že karvinští obránci zkoušejí driblink na útočníky, tak jsem se na ně stále soustředil. V tu chvíli jsem věděl, že stoper nebude nakopávat, ale zkoušet kličku a získal jsem na něm míč. Když jsem pak běžel na bránu, tak jsem měl první myšlenku nahrát vedle Alexisovi Aléguému, ale nakonec jsem vystřelil a byl z toho gól.

V Jablonci jste na hostování s opcí, bojujete tedy o trvalé místo v klubu?

Teď dělám hlavně všechno pro Jablonec, protože vím, že je to tým, který může hrát evropské poháry. To mě láká, nehraju o sebe.

Jabloneckého Lamina Jawa brání karvinský Sahmkou Camara.

Proč jste odešel z Mladé Boleslavi?

To je prostě fotbal, stalo se. Teď jsem tady, chtěl mě trenér i prezident. Boleslav už je za mnou, v hlavě mám jenom Jablonec a jdeme dál.

V Česku jste už několik sezon, česky mluvíte velice obstojně, jak těžké bylo se naučit tuto pro cizince složitou řeč?

Je to fakt strašně těžký jazyk. Nebylo to pro mě úplně jednoduché, učil jsem se sám, teď mám českou holku, která mi pomáhá. A nejdůležitější věcí je, že mám Netflix. Nastavuji si na něm jako řeč češtinu, k tomu anglické titulky a pak to zase prohodím, což mi docela pomáhá.

V předzápasové pozvánce jste naznačoval, že je vám v Jablonci dost zima, přesto hrajete v krátkých rukávech.

Jo, na to se mě všichni ptají. Zima mi sice je, ale v tom tričku s dlouhými rukávy pod dresem nemůžu hrát, protože se mi pak hůř dýchá.