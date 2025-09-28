Penalta jako Panenka? Splněné přání, kluci mi to uznali, smál se kanonýr Chramosta

Chance Liga 2025/2026

V první lize se Jan Chramosta postavil celkem ke čtrnácti pokutovým kopům a všechny proměnil. Poslední dva v domácím duelu 10. kola s Mladou Boleslaví, v němž zajistil fotbalistům Jablonce vítězství 2:0. V této sezoně skóroval zkušený útočník už sedmkrát, vévodí tabulce střelců a jeho tým se díky neporazitelnosti drží v tabulce v těsném závěsu za Spartou a Slavií.
Jablonečtí fotbalisté se radují z druhé proměněné penalty Jana Chramosty.

Jablonečtí fotbalisté se radují z druhé proměněné penalty Jana Chramosty. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel
Mladoboleslavský brankář Jiří Floder inkasuje gól z pokutového kopu.
Jablonečtí fotbalisté se radují z proměněné penalty Jana Chramosty.
Jablonecký Martin Cedidla v utkání proti Mladé Boleslavi
6 fotografií

„Vepředu jsem od toho, abych zúročil práci celého mužstva, to se mi v této sezoně daří a profitujeme z toho všichni, nejen já,“ pochvaloval si Chramosta, jenž se v Klubu ligových kanonýrů aktuálně vyšplhal už na 110 gólů.

Bylo jasné, že půjdete na první penaltu, která byla pro Jablonec premiérová v sezoně?
Máme takové nepsané pravidlo, že ano, protože já si na penalty prostě věřím. A to, že jsem ji zatím vždycky dal, svědčí o tom, že mi to asi jde, že je proměňovat umím. Doufám, že tu sérii budu natahovat co nejdéle. Proto nebyl důvod něco extra měnit.

Jablonec - Ml. Boleslav 2:0, pátá výhra v řadě, Chramosta proměnil dvě penalty

Šel jste i na druhou, i když jste byl faulován. To je zase takové nepsané pravidlo, že faulovaný hráč by ji kopat neměl...
...tohle já neřeším. Chci dávat góly, nebyl jsem po tom faulu nijak zraněný, takže jsem si penaltu zase vzal a i kluci mi balon dávali. Měl jsem tady asi před týdnem rozhovor a ptali se mě na fotbalové přání, které jsem si ještě nesplnil. Já jsem ho tehdy neprozradil, ale bylo takové, že chci dát gól z penalty „Panenkou“.

Nenapadlo vás to už u té první?
To jsem se ještě bál a chtěl to radši dát na jistotu, aby z ní byl gól. Ale u té druhé už nebylo na co čekat. Říkal jsem si, kolik takových šancí třeba ještě budu mít, a jsem rád, že se mi to povedlo a ten jsem si splnil. Nebylo to asi úplně dokonalé, ale kluci mi to jako panenkovský dloubák napůl uznali, tak si to tak počítám, abych už měl to tajné přání splněné.

Jablonecký útočník David Puškáč (vpravo) a Dominik Kostka z Mladé Boleslavi (zády)

Po dvou proměněných penaltách jste šel ze hřiště v 71. minutě. Trenér říkal, že jste si řekl o střídání, to vás nelákal hattrick?
Trenér mě tam vždycky nechává tak hodinu, teď jsem si čas o něco natáhl. Hattrick mě samozřejmě lákal, trošku jsem se zlobil na Sébu Nebylu, protože kdyby mi sklepl míč, tak ho dám do prázdné brány, ale on mě neviděl. Pak už nebyl důvod to nějak předržovat, protože síly ubývaly, na lavičce máme kvalitní hráče, takže jsem je tam rád pustil.

V úvodní třetině základní části ligy jste ještě neprohráli, vy jste dal už sedm gólů, čím to je?
Nevím, jestli mám životní formu, ale beru to tak, a říkal jsem to i v kabině, že já jsem sice vrchol té pyramidy, ale každý má v týmu nějakou úlohu. Honza Hanuš nás skvěle drží v bráně, obrana pracuje neskutečně, všichni jsme takoví obětaví a pro soupeře je strašně složité nám dát gól, když se dostaneme do vedení.

Daří se vám navázat na minulou sezonu.
I když se tady udály nějaké změny, noví kluci dobře zapadli. Doufám, že se s námi bude v popředí tabulky počítat dál a budeme stíhat Spartu i Slavii. Těší mě, že jsme na startu ligy udělali bodový rekord v historii Jablonce, což je podle mě obdivuhodné. Táhneme za jeden provaz v kabině, a to se pak projevuje i na hřišti.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 9 1 3 5 6:12 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 9 0 4 5 9:19 4
Zobrazit více
Sbalit

