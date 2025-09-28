Penalta jako Panenka? Splněné přání, kluci mi to uznali, smál se kanonýr Chramosta

„Vepředu jsem od toho, abych zúročil práci celého mužstva, to se mi v této sezoně daří a profitujeme z toho všichni, nejen já,“ pochvaloval si Chramosta, jenž se v Klubu ligových kanonýrů aktuálně vyšplhal už na 110 gólů.
Bylo jasné, že půjdete na první penaltu, která byla pro Jablonec premiérová v sezoně?
Máme takové nepsané pravidlo, že ano, protože já si na penalty prostě věřím. A to, že jsem ji zatím vždycky dal, svědčí o tom, že mi to asi jde, že je proměňovat umím. Doufám, že tu sérii budu natahovat co nejdéle. Proto nebyl důvod něco extra měnit.
Jablonec - Ml. Boleslav 2:0, pátá výhra v řadě, Chramosta proměnil dvě penalty
Šel jste i na druhou, i když jste byl faulován. To je zase takové nepsané pravidlo, že faulovaný hráč by ji kopat neměl...
...tohle já neřeším. Chci dávat góly, nebyl jsem po tom faulu nijak zraněný, takže jsem si penaltu zase vzal a i kluci mi balon dávali. Měl jsem tady asi před týdnem rozhovor a ptali se mě na fotbalové přání, které jsem si ještě nesplnil. Já jsem ho tehdy neprozradil, ale bylo takové, že chci dát gól z penalty „Panenkou“.
Nenapadlo vás to už u té první?
To jsem se ještě bál a chtěl to radši dát na jistotu, aby z ní byl gól. Ale u té druhé už nebylo na co čekat. Říkal jsem si, kolik takových šancí třeba ještě budu mít, a jsem rád, že se mi to povedlo a ten jsem si splnil. Nebylo to asi úplně dokonalé, ale kluci mi to jako panenkovský dloubák napůl uznali, tak si to tak počítám, abych už měl to tajné přání splněné.
Po dvou proměněných penaltách jste šel ze hřiště v 71. minutě. Trenér říkal, že jste si řekl o střídání, to vás nelákal hattrick?
Trenér mě tam vždycky nechává tak hodinu, teď jsem si čas o něco natáhl. Hattrick mě samozřejmě lákal, trošku jsem se zlobil na Sébu Nebylu, protože kdyby mi sklepl míč, tak ho dám do prázdné brány, ale on mě neviděl. Pak už nebyl důvod to nějak předržovat, protože síly ubývaly, na lavičce máme kvalitní hráče, takže jsem je tam rád pustil.
V úvodní třetině základní části ligy jste ještě neprohráli, vy jste dal už sedm gólů, čím to je?
Nevím, jestli mám životní formu, ale beru to tak, a říkal jsem to i v kabině, že já jsem sice vrchol té pyramidy, ale každý má v týmu nějakou úlohu. Honza Hanuš nás skvěle drží v bráně, obrana pracuje neskutečně, všichni jsme takoví obětaví a pro soupeře je strašně složité nám dát gól, když se dostaneme do vedení.
Daří se vám navázat na minulou sezonu.
I když se tady udály nějaké změny, noví kluci dobře zapadli. Doufám, že se s námi bude v popředí tabulky počítat dál a budeme stíhat Spartu i Slavii. Těší mě, že jsme na startu ligy udělali bodový rekord v historii Jablonce, což je podle mě obdivuhodné. Táhneme za jeden provaz v kabině, a to se pak projevuje i na hřišti.