Jablonecký Martinec po debutu v lize: Splněný sen, běhal mi mráz po zádech

Martinec přispěl v neděli k jabloneckému vítězství 1:0 nad nováčkem z Pardubic spolehlivým výkonem a čisté konto defenzivy pro něho bylo i příjemným bonusem k tříbodovému zisku.

„Ze začátku byla samozřejmě nervozita. Když jsem nastupoval, bylo to jiné, než když jsem hrával na Malšovickém stadionu v Hradci Králové,“ řekl na jabloneckém webu 22letý talent Jakub Martinec. „Nejvíc jsem to asi pociťoval, když se hlásilo, že nastupuje FK Jablonec. To mně běhal mráz po zádech. Najednou jsem si řekl, že je to tady. To, co jsem si vždycky chtěl splnit a tu první ligu si zahrát. Vzpomněl jsem si na samotné začátky, kdy jsem si chodil i sám kopat a pak najednou nastoupíte v první lize, což je krásný pocit.“

Závěr minulé sezony odehrála v Jablonci stoperská dvojice Jeřábek - Štěpánek, ale v úvodu nového ročníku 1. ligy nastoupilo nečekaně nové duo. „Už nějak v průběhu týdne mi trenér říkal, že nastoupím s Vojtou Kubistou. Když jsem sem přicházel, tak jsem nečekal, že bych mohl hned nastoupit do základní sestavy. Ale myslím, že generálka se mi podařila, i v tréninku se mi docela dařilo a pak už to bylo jen o volbě trenéra,“ popsal Martinec.

Premiérový prvoligový duel byl pro něho emotivní i z jiného důvodu. Je odchovancem Hradce a derby proti Pardubicím pro něho byla v nedávné minulosti stejně vypjatá jako ta ve zdejším regionu Jablonec versus Liberec.

„Bylo to pro mě motivující, protože se hrálo proti Pardubicím. V Hradci to pro nás bylo derby, takže to bylo i teď takové víc prestižní. Jsem rád, že jsme to zvládli a vyhráli,“ těšilo Martince, který přivedl do ochozů stadionu Střelnice nové jablonecké fanoušky, tedy spíše fanynky. „Je to tak. Přítelkyně, její mamka i sestřenky si hned kupovaly naše šály, takže už jsme podpořili i jablonecký fanshop,“ vyprávěl s úsměvem Jakub Martinec.