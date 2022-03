Hradecký kouč Koubek: Dostáváme se pod tlak, vysekat se z toho musíme sami

„Dostáváme se trochu pod tlak a vysekat se z toho musíme sami,“ řekl po víkendové porážce 1:5 od mistrovské Slavie kouč hradeckého mužstva Miroslav Koubek.

Jablonec po minulých sezonách, kdy se pohyboval na špici a vybojoval si i start v pohárech, letos příliš povedenou neprožívá. Podzim mu nevyšel, na jaře se zlepšuje, ale v tabulce je zatím dost daleko za Hradcem. Je ale jedním z týmů, od kterých při jejich současném sestupovém ohrožení může Hradec čekat útok na zlepšení tabulkového postavení. A zdaleka nebude sám.

„Jsme stále ve skupině tvořené mužstvy, jako jsou Olomouc, Liberec, České Budějovice, Mladá Boleslav, a můžeme být rádi, že jsme tam, kde jsme. Na barážovou skupinu ale máme náskok jen dva body, od šestého místa hraje celá liga o záchranu a my jsme v balíku, který o ni hraje,“ poznamenal k současnému postavení Hradce jeho trenér.

Utkání v Jablonci bude pro Hradec prvním po těžké porážce s pražskou Slavií, od které dostal čtyři góly už v prvním poločase. „Doufáme, že to na nás nezanechá stopy. To, že se prohraje se Slavií, se stát může, ale nečekali jsme, že to bude takovým rozdílem,“ uvedl Stanislav Hejkal, Koubkův asistent.

Proto zahlazení možných neblahých psychických stop z tohoto utkání bylo podle Hejkala jedním z hlavních úkolů ve dnech předcházejících nedělnímu duelu: „Pracovali jsme na hřišti i v kanceláři.“

Jablonec vs. Hradec Králové Online reportáž v neděli od 15 hodin

Pro tým to je důležité i proto, že zápasem s Jabloncem začíná Hradci série utkání s mužstvy, která podle tabulky patří do okruhu vyrovnaných soupeřů. „Soupeře ze špičky tabulky máme za sebou, teď začínáme hrát s těmi, kteří jsou kolem nás. Musíme se plně soustředit a udělat body,“ uvedl Hejkal.

A Jablonec? Na jaře ještě neprohrál, porazil Olomouc a s Karvinou a s Libercem remizoval. „Měli špatný vstup do sezony, dlouho se z toho nemohli vymanit, do toho hráli evropské poháry… Teď se dostali do normálu,“ poznamenal k příštímu soupeři Hejkal.