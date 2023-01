Změny v Jablonci: ztráta Coolse a pro hráče přísný disciplinární řád

Jednou z příčin, proč fotbalisté FK Jablonec zimují v tabulce první ligy až na barážové 14. příčce, je mizerná disciplína. Tým obdržel v 16 zápasech celkem sedm červených karet, nejvíc ze všech mužstev.

„To byl samozřejmě průšvih, zbytečná nedisciplinovanost nás připravila o řadu bodů, které nám chybí. Jsou karty a karty. Surzyn ji dostal za to, že ho míč trefil do ruky, ale ty další, to byly prostě nesmysly. Přiznám se, že tohle jsem ještě nezažil,“ řekl jablonecký trenér David Horejš. „Jedna věc je, že jsme oslabení v tom zápase, a druhá, že ti hráči pak nesmí nastoupit v dalších utkáních, a to pro nás bylo ve spojitosti s tím, že jsme měli vekou marodku, velmi složité. Jen málokdy jsme na podzim mohli postavit ideální základní sestavu,“ líčil Horejš.

Tomáš Hübschman na prvním zimním tréninku Jablonce.

Vedení klubu se proto ve spolupráci s trenérským štábem rozhodlo vlnu červených karet zastavit tím, že pro hráče připravilo nový a mnohem přísnější disciplinární řád, který bude viníky za zbytečná vyloučení a oslabování týmu tvrdě postihovat. „Hrozně bych si přál, abychom ho vůbec nemuseli použít,“ doufá kouč.

„Něco už se asi udělat muselo. Když jsem si ten nový řád četl, tak je fakt hodně přísný. Snad pomůže k tomu, abychom nedělali ty blbosti jako na podzim, a k tomu, aby každý hráč byl zodpovědný a udržel emoce,“ uvedl zkušený útočník a se sedmi góly nejlepší střelec Jablonce Jan Chramosta.

Coolse se udržet nepodařilo

Krajní bek či stoper Dion Cools se v české lize po svém příchodu v září uvedl velmi dobře, Jablonec měl eminentní zájem o jeho další služby, ale neuspěl. Současný reprezentant Malajsie a bývalý mládežnický reprezentant Belgie, který dříve hrával za Bruggy či Midtjylland, totiž míří za velkými penězi do thajské ligy do klubu Buriram United.

Dion Cools v dresu Jablonce nezůstal.

„Cools přinesl obrovskou kvalitu. Jeho a Akpudjeho příchodem se naše hra zlepšila, přišly i lepší výsledky. Byla výhoda, že jsme ho mohli využívat na pozici krajního obránce i stopera, což bylo pro nás při těch zraněních velmi důležité. Všichni jsme si moc přáli, aby tady Dion zůstal, myslím, že jsme pro to udělali všechno. I on byl v Jablonci spokojený, ale dostal tak lukrativní nabídku, které jsme, bohužel, konkurovat nemohli, úplný nesmysl. Byl by blázen, kdyby ji odmítl. Pro nás je to ale velká ztráta,“ litoval Horejš. Cools stihl v jabloneckém dresu odehrát osm ligových zápasů, pokaždé v základní sestavě. Na jeho přestupu finančně výrazně vydělal i Jablonec, nyní ale za něho bude muset rychle hledat náhradu.

Michal Surzyn (vlevo) a Vojtěch Patrák na prvním zimním tréninku Jablonce.

„Řešíme to, máme některé fotbalisty vytipované a čekáme na příjezd pana Pelty (majitel klubu). Věříme, že mužstvo do startu ligy vhodně doplníme o takové hráče, kteří by dokázali kádr zkvalitnit, a to do základní sestavy,“ konstatoval David Horejš. „Stejně důležité pro nás bude ale i to, abychom během ledna dostali plně do hry podzimní marody Martince, Kratochvíla, Pleštila, Malínského. U Kroba je to, bohužel, ještě na delší dobu a zřejmě přijdeme na dlouhý čas také o Považance, který asi bude muset podstoupit operační zákrok.“

Jablonečtí měli v neděli hrát v Drážďanech, ale zápas byl zrušen. Na soustředění do Španělska vyrazí 10. ledna a střetnou se tam se švýcarským Sionem a maďarskými celky Diósgyöri VTK a Puskás Akadémia.