Příjemná novinka pro Jablonec. V zimě odešel pouze jeden hráč

Zatímco v loňském roce přišel fotbalový Jablonec před jarem a podzimem celkem o osm hráčů základní sestavy, v letošní zimní přípravě byl na přestupovém poli naprostý a nezvyklý klid a klub opustil jen stoper Břečka.



„Vždycky je to samozřejmě snazší, když máte tým delší dobu pohromadě. Hráči budou nastupovat na místech, na která jsou zvyklí a je to pozitivní změna oproti loňskému roku,“ pochvaloval si trenér Jablonce Petr Rada, ale ztráta Břečky ho přesto mrzí. „Na podzim tady hrál velkou a stabilní roli a mít levonohého stopera je vždycky výhoda. Ale přišla nabídka z Turecka a oni mu splnili podmínky. Byl to pro nás problém, ale naštěstí se uzdravil Štěpánek, který sice rok nehrál, ale je to pro nás alternativa,“ uvedl Rada, který bude v úvodu jara sázet na stoperskou dvojici hostujících hráčů ze Sparty a Slavie Plechatý – Jugas.



Jako velké plus bere zkušený kouč fakt, že na hostování ze Slavie zůstává v Jablonci jeden z podzimních tahounů týmu Sýkora. „Bojovali jsme o jeho návrat, protože u něj byla i varianta, že by měl jít ven někam do Polska. To ale nedopadlo a byl jsem rád, že chtěl jít zpátky do Jablonce. A že prohlašoval, že mu chybí ta naše kabina a spoluhráči, to je pro mě hodně pozitivní,“ těšilo Radu.

Severočeši drží po podzimu v tabulce lichotivou bronzovou pozici a na druhou Plzeň ztrácejí pouze tři body. Před osmými Českými Budějovicemi však mají jen pětibodový náskok. „Když bude nějaké procento posunout se ještě výš, tak se o to pokusíme. Cíle by měly být ty nejvyšší, ale situace v tabulce je vyrovnaná, odstupy jsou malé a ctíme kvalitu soupeřů, kteří posilovali. Základ je samozřejmě být v první šestce a jít chceme co nejdál i v domácím poháru,“ tvrdí Rada. „Kádr máme natolik zkušený a široký, že bychom to měli zvládnout.“



„Vidina druhého místa je samozřejmě lákavá, ale základ bude skončit v elitní šestce, protože je to za námi pěkně našlapané,“ dodal kapitán Tomáš Hübschman.

Na startu jara budou Jablonci chybět zranění Matoušek a Kratochvíl. Prvního trápí sval, druhý je po operaci třísel, ale oba by se měli v horizontu několika týdnů zapojit do herního procesu.



Od dob kanonýra Lafaty může mít jablonecký klub opět nejlepšího střelce prvoligové sezony. Reprezentační útočník Doležal má totiž na kontě deset gólů a vzhledem k tomu, že do ciziny odešli jeho velcí konkurenti Komličenko, Krmenčík, Souček a Mešanovič, má na tuto ceněnou trofej šanci. „Samozřejmě mu to všichni přejeme, ale i kdyby ty góly nedal, jeho výkony jsou k nezaplacení a pro Jablonec je to klíčový hráč,“ upozornil Petr Rada.