Peltova trenérská horská dráha už vyklopila i Látala. Přijde Kozel?

Mezi právnickými paragrafy při obhajobě své neviny u soudních jednání umí Miroslav Pelta kličkovat obratně, ale najít toho správného trenéra, který by vyvedl fotbalisty FK Jablonec z krize, se mu zatím nedaří.

Pelta, majitel tradičního prvoligového klubu, uspěl minulý čtvrtek u Vrchního soudu v Praze, který v kauze „cinknutých“ sportovních dotací jeho prvoinstanční trest šesti let vězení zrušil a vrátil případ k dalšímu projednání pražskému Městskému soudu.

Hned v pátek večer pak mocný jablonecký boss odvolal od týmu hlavního kouče Radoslava Látala i s celým realizačním týmem.

Finále poháru mezi Spartou a Slavií navštívil i Miroslav Pelta, nepravomocně odsouzený na šest let za manipulace se sportovními dotacemi.

Jablonecký celek prožívá po tučných letech v podobě bojů o nejvyšší příčky a účasti v evropských pohárech temné období – třikrát v řadě zápolil pouze o záchranu v první lize. Po 13. místě v sezoně 2021/22 měl mužstvo v dalším ročníku „nakopnout“ trenér David Horejš, ale opět z toho byla jen utrápeě ná 13. příčka. Pelta neměl trpělivost a Horejš po roce skončil.

Další šanci dostal před nedávno ukončenou sezonou Radoslav Látal, ovšem opět to byla bída, tým znovu nesplnil cíl a potopil se do skupiny o záchranu. Tu sice nakonec zvládl bravurně, ale ani dlouhá série bez prohry a konečná 11. pozice Látala nezachránily. Tentokrát si však Pelta oproti loňsku nachystal trochu jiný scénář.

Zatímco Horejš dostal „padáka“ hned druhý den po posledním zápase, u Látala to vypadalo, že bude pokračovat dál. „Smlouva v Jablonci mi běží dál a počítám s tím, že sedmnáctého června nastoupím do letní přípravy, žádné jiné zprávy nemám. Chtěl bych Jablonec nastartovat a poskládat tým podle našich představ tak, abychom byli v příští sezoně daleko lepší než v té minulé a byli třeba zase konkurenceschopní rivalskému Liberci,“ plánoval si dva dny po závěrečném vítězném duelu se Zlínem 54letý Látal.

Jenže šéf Miroslav Pelta už zřejmě měl v hlavě jinou variantu... , v poslední době totiž vytahuje nové trenéry jako králíky z klobouku.

Po téměř pětileté úspěšné éře Františka Komňackého, která skončila po sezoně 2011/12, se během následujících dvanácti let prostřídalo na lavičce Jablonce devět různých koučů, přičemž kromě Petra Rady byla maximální délka angažmá rok a půl. Po Komňackém nastoupil Kotal a dále se postupně prostřídávali Skuhravý, Šilhavý, Frťala, Klucký, Rada (tento zkušený trenérský matador vydržel u týmu téměř čtyři a půl roku), Vágner (čtyři zápasy v nadstavbě o udržení) a posledními ve výčtu byli Horejš a Látal.

Peltova trenérská horská dráha v Jablonci se tak zdá být hodně vratká, kdo nastoupí na riskantní štaci jako další? Kdo vyvede mužstvo ode dna tabulky výš?

Spekuluje se třeba o Luboši Kozlovi. Jeho případný přesun ze Slovanu Liberec, který do května vedl, k nesmiřitelnému podještědskému rivalovi by byl hodně pikantní. Nicméně Kozel už fotbalisty Jablonce v roli hlavního kouče vedl. Bylo to v sezoně 2007/08, na lavičce však vydržel jen devět kol a pak jej nahradil již zmiňovaný Komňacký.