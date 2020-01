Fotbalisty Jablonce čekají na soustředění soupeři z Ruska i Japonska

V minulých letech jezdili fotbalisté prvoligového FK Jablonec v zimní přípravě za teplem výhradně do Portugalska na turnaj Atlantic Cup. Letos sice opět zamířili na Pyrenejský poloostrov, ale tentokrát zvolili Španělsko.

„Změnili jsme agenturu. Ta nová zajišťuje tréninkové kempy pro řadu věhlasných klubů a po několika letech tak nebudeme v Portugalsku na Atlantic Cupu, ale čeká nás Španělsko a pobyt v provincii Málaga,“ vysvětlil Martin Bergman, tiskový mluvčí FK Jablonec.

Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020

„Naše tréninkové centrum se nachází přímo v areálu hotelu, kvalitní travnatá plocha se zázemím pro posilování a regeneraci je tam samozřejmostí.“ Jedním ze služebně nejstarších hráčů v jabloneckém kádru je slovenský záložník Jakub Považanec, který na sever Čech zamířil z pražské Dukly před třemi lety, a zažil v zimě portugalské herní kempy.



„Jestli to bude nějaký velký rozdíl, to je teď ještě brzy hodnotit, ale bude to asi minimální změna. Portugalsko i Španělsko, to je téměř to stejné, hlavně co se týče počasí. Hřiště ale teď máme hned u hotelu, což bude oproti Portugalsku trochu výhoda. Tam jsme museli dojížděli pět až deset minut autobusem. Co se týče nějakých dalších věcí, tak to si vyhodnotíme až po soustředění, jestli to bylo lepší, nebo ne,“ říkal před odletem 28letý Jakub Považanec.

V jabloneckém kádru je zpět na hostování záložník Jan Sýkora, který se sice v úvodu zimní přípravy vrátil do Slavie Praha, ale po kondičním soustředění ve Španělsku české mistry opět opustil a po dohodě klubů dohraje sezonu po úspěšném podzimu dál v Jablonci. Do Španělska už naopak neodcestovali stoper Břečka, jenž odešel do turecké Kasimpasy, ukrajinský obránce Curikov, s nímž severočeský klub ukončil smlouvu, ani záložník Kratochvíl. Ten je je dál členem klubu, ale doléčuje zranění z konce podzimní části a je možné, že do Španělska za svými spoluhráči dorazí později.

Fotbalisté Jablonce se v rámci španělského herního kempu střetnou s kvalitními prvoligovými celky z Ruska, Japonska i Bulharska. „V pátek už budeme mít na soustředění ve Španělsku normální tréninkový cyklus a budeme se tam už zabývat více taktikou a vylaďováním herních věcí,“ plánoval si jablonecký trenér Petr Rada.