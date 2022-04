Ustojí Rada pád na patnácté místo? Jde o klub, ne o mě, říká kouč

Místo očekávaného odskočení od barážových pozic naopak přišel ještě hlubší propad. Jablonečtí fotbalisté jsou čtyři kola před koncem první ligy patnáctí a před poslední Karvinou, kterou budou hostit tuto neděli, mají osmibodový náskok.

Zkušený trenér Jablonce Petr Rada, o jehož pozici se během jarní části sezony hojně spekulovalo, hodnotil po porážce od Pardubic aktuální mizernou situaci věcně s tím, že jasněji bude možná už dnes.

„Hráčům jsem dal na neděli volno, hned po zápase nemá cenu s nimi něco řešit, protože mají teď hlavy někde jinde. Prezident (Miroslav Pelta) je teď mimo někde na služební cestě, čekám, že v pondělí se sejdeme a uvidíme, co z toho všeho vzejde. Může se stát všechno. Nejde o mě, jde o klub. O klub, který má tradici,“ naznačil v sobotu večer po utkání Petr Rada.

„Situace není jednoduchá, zápasy ubývají, už jsou jenom čtyři a nemůžeme říkat, že tam máme když tak ještě jednu šanci -baráž. To je zahrávání si s ohněm.“ Petr Rada se do Jablonce vrátil po delší době v lednu roku 2018 a v uplynulých čtyřech sezonách dovedl mužstvo dvakrát na třetí a dvakrát na čtvrté místo. Letošní scénář je ale doslova katastrofický. Tým dosud zvítězil jen čtyřikrát, přičemž radost z výhry nepoznal v posledních jedenácti ligových utkáních v řadě a ve 31 zápasech vstřelil pouze 22 gólů...

„Ty góly, to je tristní, to je opravdu strašně málo a je to ten největší kámen, který nás tíží. Někdy jsme měli hodně šancí, ale nedali jsme nic, naopak soupeři nám dávají jednoduché branky po našich chybách,“ říkal Rada. „Vím, že někdy může přijít nějaká krize, kádr se obměnil a možná jsem ji i trochu čekal, ale že bude takhle hluboká a dlouhá, to jsem nečekal a ve své kariéře ještě nikdy nezažil. Musím říct, že je to pro mě těžké, trápím se tím a mrzí mě to.“

Podle fotbalových expertů i diváků přitom nemá Jablonec kádr na to, aby bojoval jen o prvoligové přežití. „S tím samozřejmě souhlasím, navíc máme druhý nejstarší kádr v lize plný zkušených hráčů a já jim věřím. Na tréninku je všechno dobré, chuť je, nasazení je v pořádku, ale to koření, šance a góly, to nám prostě chybí. Ale já přesto pořád věřím, že to Jablonec zvládne,“ přeje si Petr Rada.