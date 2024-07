Mladší a hladovější Jablonec. Mužstvo si musí najít nové lídry, velí kouč Kozel

„Skončila éra, kdy se stavělo na hráčích, kteří tu předtím zažili evropské poháry. Současný tým je mladší a věřím, že bude hladovější a bude hrát trošku jinak,“ přeje si 53letý jablonecký kouč Luboš Kozel, jenž před startem nového ročníku hovořil o obměně kádru, zájmu o gólmana Hladkého či brazilské posile. Jeho nově sestavený tým vstoupí do nejvyšší soutěže tuto sobotu doma proti Mladé Boleslavi.

Jablonec hrál v posledních třech ligových sezonách jen ve skupině o záchranu, prováděl jste si nějakou analýzu, proč se týmu dlouhodobě nedařilo?

Měl jsem individuální pohovory s hráči, kteří tu v těch sezonách byli, a ptal jsem se jich na jejich názor, proč tomu tak bylo, a z toho samozřejmě mám pro sebe nějaký výstup. Některé důvody se opakovaly, takže mi to něco řeklo a pracovali jsme a budeme pracovat na tom, aby to v této sezoně bylo lepší. Takže cíl je jasný. Být výš a nehrát už ve skupině o záchranu.

Jak toho už letos dosáhnout?

Přes léto se v Jablonci dost věcí změnilo, i na základě toho, že ty poslední roky nebyly úspěšné. Proto se snažíme měnit herní styl a mužstvo se hodně obměnilo. Sedm fotbalistů odešlo, zatím pět přišlo a dá se říct, že skončila éra, kdy se stavělo na hráčích, kteří tu zažili evropské poháry. Současný tým je mladší a věřím, že bude hladovější a bude hrát trošku jinak.

Doplnění kádru tedy proběhlo podle představ, nebo se ještě bude na něčem pracovat?

Vždy se dá pracovat na tom, aby se tým ještě vhodně doplnil..., uvidíme, co přinese úvod sezony, máme i nějaké zraněné hráče a kádr není úplně široký. Jinak všechny příchody jsme konzultovali s vedením a na všech jménech jsme se dohodli. Tedy kromě Puškáče, který už se s Jabloncem domluvil v zimě, ale jsem rád, že ho máme, protože typologicky takový útočník tady právě v posledních sezonách nebyl.

Před sezonou ukončil kariéru dlouholetý kapitán Jablonce Tomáš Hübschman, tušil jste to, když jste přebíral tým, a jak bude tak zkušený hráč chybět?

Když došlo k prvnímu kontaktu a začali jsme se bavit o hráčích, tak už to bylo víceméně dané, že Tomáš nebude v klubu pokračovat jako hráč. Byl jsem s tím srozuměný a dalo se to čekat. Možná si to bez něj bude nějakou dobu sedat, ale na druhou stranu mohlo být jedním z problémů předchozích let to, že tým nechával zodpovědnost za výsledky právě na těch nejzkušenějších.

Skončil třeba i Kratochvíl, který byl v klubu také dlouho, přitom o jeho služby jste při příchodu do Jablonce hodně stál...

...je to tak, měl jsem zájem, aby tady Kráťa pokračoval, protože pro tým byl také hodně platný nejen na hřišti. V první fázi jsem byl hodně rád, že podepsal novou smlouvu, ale zároveň jsem věděl, jak se věci mají, že má i jiné možnosti. A když odešel do Trnavy, dalo by se to cítit jako oslabení, ale víceméně se tím zase urychlil takový ten proces zásadní personální obměny a otevřela se tak cesta pro to, aby přišel někdo jiný, ne spjatý s těmi nedávnými výsledky. Jedna kapitola se zkrátka uzavírá a mužstvo si teď musí najít nové lídry.

Už máte jasno o pozici brankářské jedničky, jestli Fendrich, nebo Hanuš?

Máme, ale ještě jsme to neoznámili a první by to měli slyšet oni.

Proběhly i spekulace o tom, že by do Jablonce mohl přijít gólman Václav Hladký, který v minulé sezoně zazářil v Anglii a Ipswichi pomohl k postupu do Premier League, ale po konci smlouvy v klubu skončil. Můžete zájem o jeho služby potvrdit?

Pořád ještě máme zájem o několik hráčů, jak už jsem naznačil, a brankářský post může být tím, který chceme posílit. A ten český rybník zase není tak velký, takže ano, Václav Hladký byl jedním z brankářů, které jsme kontaktovali. Momentálně je bez smlouvy a hledá si angažmá, ale že by přišel do Jablonce před startem ligy, to si myslím, že už reálné není. Dál bych to už komentovat nechtěl, nějaký zájem byl, ale teď ani nevím, v jaké fázi to je, takže je bezpředmětné o tom mluvit[.

Do Jablonce přišel v minulém týdnu i Dudu Nardini, brazilský záložník. Takoví hráči jsou pro fanoušky vždy lákadlem. Jaký může mít přínos pro mužstvo?

Chtěli jsme nějakého střeďáka poté, kdy skončil Kratochvíl. Dostali jsme na něj tip, zjistili jsme si, co je to za hráče po fotbalové i charakterové stránce. Pomohl nám v tom i Slávik, který s ním na jaře na Kypru hrál. Vše bylo pozitivní, proto jsme o něj projevili zájem. Dudu je levák a trošku jiný typ hráče, než kteří tu jsou, možná že není tak pohyblivý, ale má výbornou kopací techniku, kanadské body měl čtyři plus devět ve spíše slabším mužstvu kyperské ligy, a to není na záložníka úplně málo. Typologicky mi připomíná Pavla Horvátha...

Kdo bude novým kapitánem týmu místo Hübschmana a jeho zástupce Kratochvíla, kteří už v klubu nejsou, a Chramosty, jenž je zraněný?

Já jsem zastáncem toho, že mužstvo by si mělo kapitána zvolit samo. Takže do konce týdne proběhne volba a její výsledek budou všichni respektovat.