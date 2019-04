Skuhravý se vrací do Jablonce. Dukla bude dobře připravená, ví Rada

„Dukla je sice poslední, ale má šikovné hráče. Musíme se připravit na kombinační hru a hodně pohybu. Bude to jiný zápas než byl v Liberci, nebo s týmy z horní poloviny. Dukla hraje v podstatě o všechno, takže určitě nepřijede v poraženecké náladě. Čeká nás hodně těžký soupeř,“ míní jablonecký kouč Petr Rada.

Jablonec vs. Dukla Online reportáž v neděli od 15:30

Domácí si výhrou potřebují upevnit 4. místo, na němž mají tříbodový náskok před Baníkem Ostrava. Jablonecká defenziva v čele s gólmanem Hrubým drží už 313 minut čisté konto a teoreticky by se její nulová šňůra měla prodloužit, protože Pražané mají s pouhými 22 vstřelenými góly nejhorší útok v lize.

„My se teď musíme koncentrovat na tenhle jeden zápas a zapomenout, co bylo předtím. Pro nás bude v konečné fázi ligy hodně důležitý a chceme určitě vyhrát. V posledním zápase v Liberci jsme branku nevstřelili, a to musíme změnit,“ velí Rada.

Duklu vede kouč Roman Skuhravý, který je s jabloneckým klubem úzce spjatý. V první lize odehrál v zelenobílých barvách 150 utkání, v roce 2013 s mužstvem triumfoval v roli hlavního trenéra v Českém poháru a v Jablonci stále bydlí.

„Naší hlavní motivací je samozřejmě záchrana a věřím, že na to máme. Minule jsme sice dostali pět gólů od Slavie, ale to, co jsme předvedli, a to teď kašlu na ten výsledek, mělo parametry,“ řekl Roman Skuhravý, který už v letošní sezoně poznal pocit výhry nad Jabloncem. V 7. kole totiž ještě vedl nováčka z Opavy, který v brněnském azylu Severočechy pokořil 2:0.

„Trenér Skuhravý je odsud, byl tady často na zápasech, takže na nás bude jeho tým dobře připravený,“ tuší Petr Rada.