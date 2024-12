Jablonec - České Budějovice 5:0, čtyři góly za půlhodiny, pak domácí ubrali

Dvěma góly se blýskl útočník Chramosta, byly to jeho ligové trefy číslo 97 a 98. Ještě dva mu tak zbývající do Klubu ligových kanonýrů stovkařů, do kterého během podzimu vstoupil už Jakub Řezníček z Dukly.

České Budějovice nenavázaly na víkendovou bezbrankovou remízu v Pardubicích, s pouhýrmi třemi body a hrozivým rozdílem skóre zůstávají po sedmnácti zápasech beznadějne poslední.