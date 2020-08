Poprvé v lize za Jablonec a hned gól? To je takový bonus, radoval se Hrubý

„Nešel od začátku, protože jsme chtěli mít trošku ostřejší kraje. Roberta Hrubého znám už ze Slavie a vysvětlil jsem mu, proč nehrál od začátku. Kádr máme vyrovnanější a můžeme trošku rotovat sestavou,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Po nepovedeném prvním poločase už ho ale Rada poslal do hry místo Ladry a právě 26letý středopolař nastartoval výborným výkonem dosud mdlé jablonecké mužstvo k ofenzivě. Hrubý byl u většiny akcí a v 61. minutě navíc rozhodl gólem o výhře nad pardubickým nováčkem 1:0.

„Měl jsem víc doplňovat hru do zakončení, aby měl Schranz v útoku někoho k sobě. Myslím, že se nám to povedlo a jsem hrozně rád, že jsem vstřelil vítězný gól. To je takový bonus. Hrát proti nováčkovi je specifické, sledoval jsem Pardubice ve druhé lize a moc se mi líbilo, jak hrály. O to víc jsem rád, že jsme to zvládli, je to pro nás důležitá výhra,“ liboval si Robert Hrubý, pro něhož to byl 149. prvoligový start.

Během čtyř minut se dostal do dvou velkých šancí, nejprve ještě hlavou gólmana hostů nepřekonal, ale na druhý pokus už mu to vyšlo. „V té první situaci mi asi chyběl větší důraz, ani jsem nevěděl, že si můžu balon zpracovat, proto jsem to radši dával z první. Škoda, šlo to přímo na gólmana, takže to pro něj nebylo moc těžké,“ popsal Hrubý.

„Při gólu jsem si držel protihráče od těla, aby se mi nedostal na balon. Snažil jsem se hlavou trefit branku a zapadlo to na zadní tyč, takže vlastně úplně ideálně. Oba to byly super centry od Holase (Holíka) a doufám, že ta spolupráce bude takhle fungovat dál,“ přeje si Hrubý.

Kromě něho se v dresu Jablonce proti Pardubicím objevilo šest dalších posil, z toho pět v základní sestavě, Čvančara odehrál jen pár vteřin. „Ladra byl možná trošičku nervóznější a udělali jsme poločasovou změnu, která vyšla. Martinec odehrál dobré utkání, vzadu žádnou chybu neudělal a dobře dostupoval hráče,“ hodnotil Petr Rada.

„O Zeleném víme, ten hrál tu svoji hru, ale má na víc. Schranz bojoval a svou pracovitostí bude pro nás hodně důležitý. Nehráli jsme asi tak, jak bychom si úplně představovali, uvidíme, jak to bude vypadat v dalších zápasech, ale s výkony nováčků včetně Podaného jsem spokojený,“ dodal Rada.