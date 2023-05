V Jablonci už panuje klid. S výsledkem je spokojenost, s výkonem nikoli

Stejně jako před rokem se i letos jablonečtí fotbalisté po další nepovedené sezoně dokázali vyhnout ošidné baráži. Nedělní výhra nad Brnem byla pro ně první po dlouhém a strastiplném osmizápasovém čekání a přišla v pravý čas.

Pro závěrečná dvě kola jim zajistila vytoužený klid a devítibodový polštář před čtrnáctou brněnskou Zbrojovkou a patnáctými Pardubicemi.

„Jsem samozřejmě rád, že nám toto vítězství přineslo jistotu záchrany. Na našich hráčích bylo vidět, že šlo o hodně, důležité ale je, že jsme zápas zvládli vítězně. S výkonem, hlavně ve druhém poločase, však spokojení být nemůžeme, podržel nás brankář Hanuš... Ovšem dneska šlo hlavně o výsledek,“ poznamenal David Horejš, jablonecký trenér.

Jeho svěřenci odstartovali důležitou domácí bitvu hodně nervózně a nepřesně a fanoušci začali být s jejich výkonem už brzy hrubě nespokojení.

Severočechy pak vysvobodil gól, který se nakonec ukázal jako vítězný a záchranný. Po centru Součka lízl stoper Král šikovně zády k bráně hlavou míč a ten zapadl přesně k tyči. Král posílil Jablonec v lednu a byla to jeho premiérová trefa v zelenobílém dresu.

Druhou pojišťující branku však domácí, jimž v týdnu vypadly ze sestavy zraněné stálice Martinec i Jovovič, ani z velkých příležitostí přidat nedokázali a opět přišel strach o výhru. Po změně stran totiž Brňané, kteří k záchraně potřebují každý bod, mocně hrozili, měli i vyložené šance, jenže ty jim zmařil výtečný brankář Hanuš a v závěru nastavení pak v jasné gólové šanci jeho branku přestřelil Endl.

„Tyto zápasy prostě nejsou jednoduché, zkusili jsme si to už vloni a jsme fakt šťastní a vděční za to, že jsme to zvládli,“ podotkl gólman a opora Jablonce Jan Hanuš. „Několik předchozích utkání jsme nedokázali dotáhnout k vítězství a teď to bylo také zbytečné drama až do konce. Brno už nemělo co ztratit a paradoxně hrálo jakoby uvolněněji, my jsme to prostě naopak už chtěli za každou cenu ukopat, a proto tam asi vzniklo tolik šancí soupeře,“ popsal Hanuš.

Fotbalisté Jablonce hrají ve středu v Pardubicích a utrápenou sezonu ukončí v neděli domácím duelem s Teplicemi, které už jsou také zachráněné.