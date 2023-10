Jablonecký kouč Látal: Náš fotbal je jako sex, kterému chybí to nejlepší

„Ta efektivita nám pořád chybí, trápí nás to od začátku sezony. V zakončení jsme jaloví, na to doplácíme a body pak schází. Měli jsme třeba čtrnáct rohů, ale po nich ani jednu šanci,“ zoufal si jablonecký trenér Radoslav Látal. „Hráči ten zápas neodchodili, nehráli špatně, moc chtěli vyhrát. Bylo tam nasazení, odvážné průniky, dobré věci, které jsme v týdnu trénovali, ale náš fotbal je jako sex, kterému někdy chybí to nejlepší...“

Látalovi vadila především nedůsledná hra tam, kde se zápasy většinou rozhodují. „I teď tomu chybělo to co pořád. Důraz, větší odvaha v pokutovém území, chuť víc se o to poprat, chováme se tam dětsky: nejde na mě míč, tak nehraji. Namísto toho, abychom se s někým srazili a míč tam propadl, třeba i někomu na ruku. To jsou situace, kdy nám schází typický hrotový útočník. Bohužel ho nemáme. Kdyby tady byl Doležal, tak dá dvě branky...,“ tvrdí Látal.

V minulých dvou kolech sice dvěma góly střelecky zazářil mladičký hrotový forvard Krulich, ale ani on se proti Bohemians nedokázal prosadit. „Nemůžeme chtít po osmnáctiletém klukovi, aby nám táhl utkání a neustále střílel góly. Je jasné, že jeho výkonnost bude kolísat,“ ví jablonecký kouč.

Důrazný soubojový útočník do vápna je v Jablonci třeba Drchal, ale toho aktuálně drží mimo hru zranění. I proto trenér Látal na posledních dvacet minut v době rostoucího závěrečného tlaku zvolil variantu s vysunutím stopera Martince na vrchol ofenzivy. „Nevedl si tam špatně, hlavičkové souboje vyhrával, ale typický útočník to samozřejmě není, i když v mládí v útoku hrával. Bylo to už buď, anebo,“ vysvětlil Radoslav Látal.

„S trenérem jsme takhle byli domluvení, že kdyby to hořelo, tak to na hrotu zdvojím. Byl jsem připravený jít dopředu, ale klukům jsem nakonec nepomohl a žádný gól jsme tam nedotlačili. Jedlička je určitě dobrý gólman, ale my jsme mu to v podstatě ulehčili a nepřekonali ho ani z malého vápna,“ konstatoval obránce Jakub Martinec, který byl z porážky od Bohemians pořádně zklamaný.

Jablonecký útočník Matouš Krulich v souboji o míč s Matějem Hybšem z Bohemians.

„Určitě to mrzí hodně. Celý zápas jsme byli lepší, soupeř vystřelil jednou na bránu a vyhrál jedna nula. Takové zápasy doma ale musíme zvládat, protože náš tlak byl obrovský, šancí bylo dost. A tým, který přijel s takovým fotbalem, jsme prostě měli porazit. Vlastně jsme mu nedovolili vůbec nic a přesto jsme prohráli,“ litoval Martinec.

Fotbalisté Jablonce tak stále mají na kontě pouze jedinou výhru z dvanácti zápasů a blíží se k ligovému dnu. „Pozitivní aspoň je, že v poledních třech zápasech jsme se herně zvedli na rozdíl od těch předchozích. Cítím už z mužstva agresivitu, větší chuť, musíme to už zlomit, a proto teď do Ostravy pojedeme vyhrát,“ velí Jakub Martinec.