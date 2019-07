Jablonec - Bohemians, start ligy, v domácí sestavě nechybí Matoušek

Jablonec vstupuje do ligy s řadou změn, ztratil opory a přivedl mladé hráče. Hovorka s Holešem zamířili do Slavie, Trávník zase do konkurenční Sparty. Jak je nahradí Sýkora, Matoušek či Plechatý?

ONLINE: Jablonec - Bohemians Utkání sledujeme od 18 hodin minutu po minutě.

Bohemians na konci uplynulého ročníku na poslední chvíli unikli ošidné baráži, v nové sezoně chtějí alespoň do prostřední skupiny o Evropu.