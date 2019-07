Proti Bohemce hraju fakt rád, culil se Matoušek. Rada ale viděl nedostatky

„Proti Bohemce hraju fakt rád,“ říkal s úsměvem 21letý Jan Matoušek, jenž přišel v letní přestávce do Jablonce na hostování z pražské Slavie.

„Hlavně jsem ale rád za tři body. Věděli jsme, že s Bohemkou to bude bojovné a těžké, v prvním zápase sezony nikdo neví, jak to bude. Nám se to povedlo a dobře jsme vstoupili do soutěže. Souhra ale ještě není taková, jaká by měla být, furt máme na čem pracovat a věřím, že každým kolem to bude lepší a lepší.“

Ve vyrovnané první půli přišel klíčový moment zápasu v 19. minutě. Jablonecký gólman Hrubý vyhodil míč až na půlku, Matoušek si šikovně píchl balon přes nedůrazného stopera Köstla a své sólo ze strany chladnokrevně zakončil.

„Dostal jsem to o zem na prsa, nezbývalo mi nic jiného, než si to dát dopředu a jsem rád, že jsem mohl využít svoji rychlost a vyšlo to,“ popsal střelec Matoušek.

„Myslím, že jsem byl v celkem dobrém postavení, ale udělal jsem velkou chybu. To se mi nesmí stávat,“ kál se exliberecký stoper Bohemians Daniel Köstl, který nakonec zápas nedohrál a v nastaveném čase byl po druhé žluté kartě vyloučený.

Podruhé se Matoušek prosadil šest minut před koncem parádní přesnou hlavičkou k tyči po nadýchaném centru aktivního Černohorce Jovoviče a definitivně rozhodl o třech bodech pro Jablonec.

„I když tam okénka vzadu byla, jsem spokojený, že nová obrana udržela nulu a samozřejmě vítězství je pro nás hodně důležité,“ pochvaloval si kouč Jablonce Petr Rada.

„Matoušek je hráč, který má nadstandardní věci, ale ještě i spoustu nedostatků, na kterých budeme pracovat. Dal dva góly, ale pro mě byl vepředu ještě důležitější Doležal, který vyhrál všechny souboje, udržel míče a s Matouškem se velmi dobře doplňovali.“