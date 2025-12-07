ONLINE: Jablonec - Bohemians 0:0, gól hostů kvůli ofsajdu neplatí

Jablonec ze čtyř posledních zápasů zapsal jen jednu výhru a jednu remízu, k tomu dvě porážky. Naposled podlehl v Hradci Králové.
I Bohemians mají špatné období, prohráli čtyřikrát z posledních pěti zápasů a příblížily se k nim týmy, které bojují o záchranu.
Vzájemný duel letos v létě skončil na Bohemians výhrou Jablonce 1:0.
J. Hanuš - N. Innocenti, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, F. Zorvan, R. Sedláček, V. Čanturišvili - A. Alégué, L. Jawo, J. Chramosta
M. Reichl - P. Kareem, J. Vondra, L. Hůlka, V. Sinjavskij - B. Sakala, A. Kadlec, V. Zeman, A. Čermák, J. Kovařík - M. Ristovski
J. Suchan, D. Puškáč, D. Štěpánek, A. Růsek, D. Souček, D. Nykrín, K. Mihelak, L. Penxa, S. Lavrinčík, R. Pantalon, M. Malenšek
E. Ramírez, A. Júsuf, D. Pleštil, V. Smrž, V. Drchal, M. Hybš, J. Šiman, O. Kukučka, T. Frühwald, M. Kadlec, Š. Černý