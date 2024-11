Jablonec - Ostrava 3:1, hosté vedli, pak však začal řádit střídající Alégué

Vynucené střídání pomohlo jabloneckým fotbalistům k cennému vítězstvím nad týmem, který se probil na třetí příčku. Kamerunský záložník Alexis Alégué se nevešel do základní sestavy, na hřiště se dostal až v závěru půle za stavu 0:1 poté, co po srážce musel být střídán Polidar.

Ještě v nastavení dokázal vyrovnat po parádní akci. A ještě hezčí byl jeho druhý gól. Dostal kolmici za obranu, obešel brankáře Markoviče, vyhnul se i vracejícím se obráncům a zavěsil. Nádhera.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Hosté šli do vedení po půlhodině, kdy se z ukázkového brejku prosadil Rigo. Gólová akce začala od brankáře Markoviče a než se domácí stačili vrátit, slovenský středopolař zakončoval z levé strany pokutového území ke vzdálenější tyči.

Domácí srovnali v samém závěru poločasu. Alégué skóroval dvě minuty poté, co nahradil zraněného Polidara. Z hloubi pole si naběhl za obranu, asistující Puškáč dobře načasoval oblouček, Alégué si míč v pohybu zpracoval podél vybíhajícího brankáře střílel do odkryté brány.

Než mužstva odešla na přestávku, Jablonečtí mohli skóre otočit. Mezi obránci si o míč řekl Hollý, uvolnil se, střílel jen do připraveného Markoviče.

Do druhé půle vkročil nadějně Baník, ale Buchtovu ránu z úhlu Hanuš zneškodnil. Gól tak padl na druhé straně. Domácí soupeře zatlačili, zahrávali dva rohy za sebou. Po druhém centru Aléguého na bližší tyči prodloužil míč hlavou kapitán Tekijaški takovým způsobem, že zapadl k zadní tyči. A pak předvedl Alégué další lahůdku.

„Vítězství si vážíme, bylo to hodně těžké utkání, většinou jsme tahali za kratší konec,“ uznal jablonecký trenér Luboš Kozel, pro kterého to bylo třístý ligový duel v roli hlavního kouče. „Celý týden jsme se připravovali na rychlý přechod soupeře do protiútoku a stejně jsme mu jich několik nabídli a dostali z toho i gól. Po přestávce jsme chtěli hrát spíš z bloku.“